Головний телесиноптик країни, який пережив страшну хворобу: куди зник Микола Луценко

Улюбленець мільйонів підкорив публіку харизматичністю, роботою в кадрі та відданістю професії. Чоловік почав роботу на телебаченні ще в далеких 90-х роках, але його коронну фразу пам'ятає чимало поколінь.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Нехай вам щастить і будьте здорові!" – легендарна цитата, яка принесла телеведучому ще більшу любов аудиторії, та стала візитівкою, як телепрограми, так і Луценка. З якою хворобою боровся чоловік і де він зараз – детальніше в матеріалі Show 24.

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Біографія та телевізійна кар'єра

Микола Луценко народився 1 червня 1950 року в селі Качанівка, Чернігівської області. Чоловік здобув дві освіти. Першу – у Київському технікумі громадського харчування, а другу – у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

Ще до того, як Луценко потрапив на телебачення, він працював на ТЕЦ. В його обов'язки входило контролювати роботу вимірювальних пристроїв.

Микола Луценко / Фото ICTV

Згодом доля занесла Луценка в Театр юного глядача, але чоловік жив мрією про роботу на ТБ. Одного разу в перерві між спектаклями до театру прийшли дві жінки з телебачення із запитом пошуку підлітка для нової програми. Тоді Микола впевнено запропонував свою кандидатуру, не зважаючи на те, що йому вже на той час було 30 років.

Спочатку чоловіку сказали, що він не підходить, але Луценко впевнено стояв на своєму: "Я можу". За декілька днів актору прийшло запрошення на роль Задзеркальця в дитячій програмі.

Коли появився телеканал ICTV, Микола працював голосом за кадром. У 1996 році запустили програму "Миколина погода".

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У перших випусках програми, чоловік приміряв на себе різні образи героїв. Це були ролі від Отелло і Дездемони до Новорічної ялинки та Авітамінозу. Згодом телепрограма набула серйознішого вигляду, а сам ведучий з'являвся у кадрах в офіційних образах.

Микола Луценко / Фото з особистого архіву чоловіка

Хвороба телеведучого

Чоловік не любить згадувати про цей страшний період у житті. Але у 2017 році Луценко переніс інсульт, йому навіть відібрало мову.

Інсульт стався дуже швидко. Прокинувся серед ночі, а кімната ніби пливе кудись. Не можу піднятися, не можу говорити. "Швидка" приїхала буквально через хвилин п’ять, а в лікарні мене дуже швидко взяли в обіг. Але говорити не міг – тільки одні матюки з мене вилазили. Не знаю чому, в житті я не використовую цю лексику. Лікарі сміялися: "Якщо матюкається, то буде толк". Потім була реабілітація, – розповів ведучий в інтерв'ю OBOZ.UA.

Після пережитого Луценко виїхав переїхати з Києва до рідного Чернігова, щоб відпочити від великого та шумного міста.

Микола Луценко / Фото ICTV

Чим зараз займається

Варто було б згадати про особисте життя знаменитості, але про цю історію життя невідомо фактично нічого. Чоловік не ділиться інформацією про особисте та зазначає, що ніколи не питає інших про це, й сам не любить розповідати.

Микола зараз на пенсії, але іноді їздить до Києва по роботі, займається дубляжем. Зокрема, його голосом говорять Пан Пінг із "Панди Кунг-фу", у "Рататуї" – Гюсто та навіть у "Сімпсонах" – Гомер. Однак за останнє, на Луценка посипалась хвиля хейту. Адже певний час Гомера озвучував Євген Малуха, але американським продюсерам чомусь не сподобався його голос. Однак шанувальники мультсеріалу не розділили такої думки.

Нещодавно Микола взявся за одну благодійну рекламу, з допомогою якої збиратимуть кошти на дрони.

Микола Луценко / Фото ICTV

У Чернігові будинок телеведучого розташований біля річки. Він розповідає, що навіть з балкона можна ловити рибу. Початок повномасштабної війни застав чоловіка на Чернігівщині. Спочатку він не розумів всієї загрози, а згодом почали падати снаряди біля сусідніх будинків. Коли черговий авіаудар прийшовся по площі, що перебило всі комунікації – світло і тепло, тоді Микола прийняв рішення виїжджати. Забрав із собою сусідів і поїхали до Таращі, що на Київщині.

Чоловік каже, що тоді їх так прийняла місцева тероборона, що навіть мама рідна так не зустрічає.

На пенсію ведучий не скаржиться. Каже, що багато працював, і щонайважливіше – набіло. Тому сума пенсії вийшла просто європейська. Але через курс гривні, з призначеного йому лишилась тільки половина, якщо переводити в долари. Нещодавно чоловік навіть переніс серйозну операцію.