Главный телесиноптик страны, переживший страшную болезнь: куда исчез Николай Луценко

Любимец миллионов покорил публику харизматичностью, работой в кадре и преданностью профессии. Мужчина начал работу на телевидении еще в далеких 90-х годах, но его коронную фразу помнит немало поколений.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Нехай вам щастить і будьте здорові!" – легендарная цитата, которая принесла телеведущему еще большую любовь аудитории, и стала визитной карточкой, как телепрограммы, так и Луценко. С какой болезнью боролся мужчина и где он сейчас – подробнее в материале Show 24.

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Биография и телевизионная карьера

Николай Луценко родился 1 июня 1950 года в селе Качановка, Черниговской области. Мужчина получил два образования. Первое – в Киевском техникуме общественного питания, а второе – в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Еще до того, как Луценко попал на телевидение, он работал на ТЭЦ. В его обязанности входило контролировать работу измерительных устройств.

Николай Луценко / Фото ICTV

Впоследствии судьба занесла Луценко в Театр юного зрителя, но мужчина жил мечтой о работе на ТВ. Однажды в перерыве между спектаклями в театр пришли две женщины с телевидения с запросом поиска подростка для новой программы. Тогда Николай уверенно предложил свою кандидатуру, несмотря на то, что ему уже в то время было 30 лет.

Сначала мужчине сказали, что он не подходит, но Луценко уверенно стоял на своем: "Я могу". Через несколько дней актеру пришло приглашение на роль Зазеркальца в детской программе.

Когда появился телеканал ICTV, Николай работал голосом за кадром. В 1996 году запустили программу "Миколина погода".

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В первых выпусках программы, мужчина примерял на себя разные образы героев. Это были роли от Отелло и Дездемоны до Новогодней елки и Авитаминоза. Впоследствии телепрограмма приобрела более серьезный вид, а сам ведущий появлялся в кадрах в официальных образах.

Николай Луценко / Фото из личного архива мужчины

Болезнь телеведущего

Мужчина не любит вспоминать об этом страшном периоде в жизни. Но в 2017 году Луценко перенес инсульт, ему даже отобрало речь.

Инсульт произошел очень быстро. Проснулся среди ночи, а комната будто плывет куда-то. Не могу подняться, не могу говорить. "Скорая" приехала буквально через минут пять, а в больнице меня очень быстро взяли в оборот. Но говорить не мог – только одни матерные слова из меня вылезали. Не знаю почему, в жизни я не использую эту лексику. Врачи смеялись: "Если матерится, то будет толк". Потом была реабилитация, – рассказал ведущий в интервью OBOZ.UA.

После пережитого Луценко уехал переехать из Киева в родной Чернигов, чтобы отдохнуть от большого и шумного города.

Николай Луценко / Фото ICTV

Чем сейчас занимается

Стоило бы упомянуть о личной жизни знаменитости, но об этой истории жизни неизвестно фактически ничего. Мужчина не делится информацией о личном и отмечает, что никогда не спрашивает других об этом, и сам не любит рассказывать.

Николай сейчас на пенсии, но иногда ездит в Киев по работе, занимается дубляжем. В частности, его голосом говорят Пан Пинг из "Панды Кунг-фу", в "Рататуе" – Гюсто и даже в "Симпсонах" – Гомер. Однако за последнее, на Луценко посыпалась волна хейта. Ведь некоторое время Гомера озвучивал Евгений Малуха, но американским продюсерам почему-то не понравился его голос. Однако поклонники мультсериала не разделили такого мнения.

Недавно Николай взялся за одну благотворительную рекламу, с помощью которой будут собирать средства на дроны.

Николай Луценко / Фото ICTV

В Чернигове дом телеведущего расположен у реки. Он рассказывает, что даже с балкона можно ловить рыбу. Начало полномасштабной войны застало мужчину на Черниговщине. Сначала он не понимал всей угрозы, а впоследствии начали падать снаряды возле соседних домов. Когда очередной авиаудар пришелся по площади, что перебило все коммуникации – свет и тепло, тогда Николай принял решение выезжать. Забрал с собой соседей и поехали в Таращу, что на Киевщине.

Мужчина говорит, что тогда их так приняла местная тероборона, что даже мама родная так не встречает.

На пенсию ведущий не жалуется. Говорит, что много работал, и самое важное – набело. Поэтому сумма пенсии получилась просто европейская. Но из-за курса гривны, из назначенного ему осталась только половина, если переводить в доллары. Недавно мужчина даже перенес серьезную операцию.