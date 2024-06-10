Однак попри доволі успішну кар'єру в Україні, Еллерт під час повномасштабного вторгнення виїхав за межі, де почав виступати в ролі стендапера. Де зараз шоумен – далі в матеріалі Show 24.

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Дитинство і початок кар'єри

Усім відомо, що чоловік родом із міста Харцизьк, що на Донеччині. Однак в одному з інтерв'ю Еллерт розповідав, що народився і провів перший рік свого життя в Іркутській області. Через те, що батько був військовим, і його відправили на службу до селища, матір вирішила податись вслід за чоловіком.

За деякий час родина повернулась до Харцизька. Мама працювала вчителькою в тій самій школі, де і навчався Олександр. Хлопець добре вчився та навіть займався акробатикою.

Олександр Еллерт у юності / Фото з інстаграму коміка

У студентські роки виступав у КВК. У 2014 році Росія окупувала рідне місто Еллерта. У Донецьку хлопець був успішним ведучим і навіть відкрив крамницю краваток-метеликів. Однак окупація кардинально вплинула на його життя.

Юнак вирішив переїхати до Харкова, а звідти відправився на шоу "Розсміши коміка", де йому вдалось здобути перемогу. Саме на цьому проєкті Еллерта помітив Володимир Зеленський. Його запросили на стажування, а після цього хлопець став працювати у команді сценаристів "Студії Квартал 95".

Розсміши Коміка – Еллерт Олександр та Тригуб Станіслав, м. Донецьк: дивитись відео онлайн

Участь у телепроєктах

Окрім успіху в проєкті "Розсміши коміка", Олександр був учасником команди "Кілометр кімоно" на "Лізі сміху", а згодом став виступати за Луганську збірну. Завдяки такому успіху, чоловік почав солідно заробляти ведучим на різних тематичних заходах.

У 2020 році вирішив вирушити на пошуки другої половинки на проєкті "Холостячка". Місія стала успішною, адже Еллерту вдалось підкорити серце української акторки Ксенії Мішиної.

Ксенія Мішина з Олександром Еллертом / Фото з пресслужби "Нового каналу"

Особисте життя

Шоумен двічі був одружений. З першою дружиною познайомився у студентські роки. У 2007 році пара одружилась, а через деякий час у подружжя народилась донька Еля. Але шлюб протривав всього два роки.

Другу дружину Олександр зустрів через 7 років після розлучення. Спочатку вони були хорошими друзями й вирішили побратись. Однак щасливої сім'ї не склалось, бо пара прийшла до спільної думки, що у них виходить краще дружити, ніж любити.

Згодом Еллерт взяв участь у шоу "Холостячка", де головною героїнею стала Ксенія Мішина. Коли чоловік дізнався хто буде холостячкою, то почав відповідати жінці на сторіси в інстаграм. Так вони й познайомились ще до початку проєкту.

У фіналі чоловік розповів Ксенії про свої почуття, а вона відповіла взаємністю. Після закінчення шоу, пара пробувала будувати стосунки. Вони навіть з'їхались жити під одним дахом.

Однак восени 2021 року Мішина розійшлась з Еллертом через "емоційні гойдалки" та "безпідставні ревнощі". Жінка розповідала, що була безсила щось змінити, а чоловік вважав, що "стосунки просто стоять на паузі", і хотів повернути обраницю.

У перший день повномасштабної війни, Еллерт допоміг Ксенії з сином дістатись в Буковель. Там вони жили разом із друзями деякий час, а шоумен навіть намагався відновити стосунки, проте Мішина не відповіла взаємністю. Згодом жінка із сином поїхали до Бельгії, а контакт з ексбойфрендом обірвався.

Де зараз Олександр Еллерт

Чоловік улітку 2022 року виїхав до Каліфорнії, США. Після шквалу критики він пояснив, як йому вдалось покинути територію України.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають, – розповів Олександр.

Його друг по "цеху" Олександр Рибак розповів, що Еллерт має проблеми зі здоров'ям, ймовірно, чоловік хворіє на астму. Рибак зазначив, що колега виїхав законно.

У Штатах Еллерт дає концерти стендапу. Українська аудиторія в інстаграмі дорікає коміку за те, що той виступає російською мовою. Минулого року стендап-комік пояснив свою позицію, зазначивши, що комунікація в Америці відбувається на англійській та російській мовах. Тому він хоче бути чесним й в соціальних мережах.