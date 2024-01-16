24 Канал розповість про кар'єру, життя та позицію Дмитра Лалєнкова. Він народився у Луганській області – село Кадіївка, що наразі під окупацією бойовиків.

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Кар'єра Дмитра Лалєнкова

У дитинстві Дмитро Лалєнков займався боксом та став чемпіоном України. Та оскільки його батько і дідусь були музикантами, він також вирішив здобувати вищу освіту у цій спеціальності й навчався у музичному училищі імені Глієра, на факультеті вокалу, але пробув там лише рік.

Пізніше Дмитро Лалєнков закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого (зараз це університет) та працював у російськомовному театрі в Києві.

З 90-х років актор починає зніматися у перших фільмах, а в нульових - у серіалах. Найбільше Дмитра Лалєнкова знають за роллю Роми в серіалі "Леся+Рома", де головні ролі виконували він та Ірма Вітовська. Також актор працював у Театрі драми і комедії з 2009 по 2016 рік. У 2018 знявся у серіалі "Опер за викликом".



Кадр з серіалу "Леся+Рома" / Фото з соцмереж

Дмитро Лалєнков є Заслуженим артистом України та п'ятиразовим лауреатом премії "Київська пектораль".

Позиція щодо російського вторгнення

З 2014 року Дмитро Лалєнков щоразу менше знімався в Росії. Напередодні повномасштабного вторгнення він опублікував допис про "штучну напруженість" з боку Росії і висловив думку, що "війна та інша хе*ня, зараз нахрен нікому не треба! ….. звичайно тільки крім "побратимів" з охрененої "антипутинської коаліції". Цей пост він потім видалив та став підтримувати Україну й критикувати російських зірок.

Лалєнков хвалив російських акторів, які виїжджають з країни та писав, що росіяни зомбовані пропагандою та називав громадян країни-терориста "тваринами". За словами Ірми Вітовської, Дмитро також евакуйовував мешканців прифронтових міст. У червні 2022 артист показався в Києві.



Дмитро Лалєнков / Фото з інстаграму Дмитра Лалєнкова

"Те, що Росія – огидна потвора, зрозуміло. Але чому, чому захід" не допоможе нарешті розв'язати питання з Путіним. Як можна це бачити і не діяти. Що ще робити Путіну, щоб Захід прокинувся? Нестерпно. Але Україна все перенесе", – реагував Дмитро Лалєнков на влучання ракети в будинок у Дніпрі 14 січня 2023.

Прихильність до Московського патріархату

Дмитро Лалєнков активно у своїх соцмережах виступав проти заборони російських церков. Він порівнював це з часами СРСР та називав "ленінізмом".

Навіть Сталін кровавий під час війни пазурі свої від церкви прибрав, і відкрив храми для вірян, духовенства і молитов, для покаяння і причастя, і заборонив режиму своєму лізти у справи церковні! А ви? Президент просив думати декого! Тепер думати прийшла ваша черга! Вибір у вас (як і у нас) завжди простий: або за Бога і віру, або контрольне у голову голосування, і до сорому і забуття,

– писав актор.

Щоправда, ще у 2021 Дмитро Лалєнков показав прихильність російській церкві, коли знявся у серіалі Оксани Марченко "Паломниця". Тоді він розповідав, як перестав вживати алкоголь.



Дмитро Лалєнков у програмі Марченко / Скриншот з відео

Зараз Дмитро Лалєнков продовжує висвітлювати війну. Ймовірно, що він перебуває в Києві. На думку Ірми Вітовської, актор просто став заручником російської пропаганди. Тому колега не вважає його ворогом.

Я з цікавістю спостерігаю за ним у соцмережах – як він відкриває для себе Україну. Поступово занурюється, наскільки може це прийняти. А от вторгнення його вже зробило абсолютно українцем. До речі, він ніколи не був українофобом. Просто були якісь речі, в які він вірив, і добре, що зараз відкидає,

– вважає акторка.



Дмитро Лалєнков / Фото з інстаграму Дмитра Лалєнкова