Фото Кеті Перрі на Met Gala розлетілися мережею: що не так з цими кадрами
Джерело:Кеті Перрі
У Нью-Йорку 6 травня відбулась одна з найважливіших фешн-подій – бал Інституту костюма Met Gala. У мережі стали обговорювати найкращі образи та робити підбірки вишуканих look.
В одну з таких добірок потрапило начебто фото Кеті Перрі у пишній бежево-зеленій сукні, прикрашеній квітами та рослинами. Деякі користувачі називали цей образ одним з найкращих цього року.
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Чи була Кеті Перрі на Met Gala-2024
Та у всьому цьому є один нюанс – співачка насправді не з'являлася на червоній доріжці Met Gala. Фото з її образом згенерував штучний інтелект.
Фото Кеті Перрі згенерував ШІ / Фото з інстаграму Кеті Перрі
Кадри з Кеті Перрі побачила навіть мама відомої співачки, яка висловила захоплення її образом в особистих повідомленнях. Та артистка відповіла, що матері слід бути обережнішою.
Не змогла відвідати Met Gala, бо треба було працювати,
– повідомила знаменита співачка.
Мама Кеті Перрі повірила, що її донька була на Met Gala / Фото з інстаграму Кеті Перрі
Що відомо про Met Gala-2024
- Бал інституту костюма традиційно відбувся у Нью-Йорку, у Метрополітен-музеї. Дрес-код головного fashion-заходу мав назву "Сад часу", також відбулася виставка "Сплячі красуні: пробудження моди". Гості мали нагоду розглянути старовинні елементи гардероба.
- Найбільш яскравим образом на Met Gala цього робу похизувалася Зендея, яка спершу постала у синій сукні Maison Margiela, а згодом змінила вбрання на вінтажне плаття Givenchy 1996 року.
- Дженніфер Лопес вразила образом у сукні з кристалами від Schiaparelli, Джіджі Хадід постала з новою зачіскою та у вишуканому вбранні від Thom Browne, Лана Дель Рей здивувала виходом в сукні Alexander McQueen.