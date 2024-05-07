Фото Кеті Перрі на Met Gala розлетілися мережею: що не так з цими кадрами

7 травня 2024, 21:10
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Кеті Перрі

У Нью-Йорку 6 травня відбулась одна з найважливіших фешн-подій – бал Інституту костюма Met Gala. У мережі стали обговорювати найкращі образи та робити підбірки вишуканих look.

В одну з таких добірок потрапило начебто фото Кеті Перрі у пишній бежево-зеленій сукні, прикрашеній квітами та рослинами. Деякі користувачі називали цей образ одним з найкращих цього року

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Чи була Кеті Перрі на Met Gala-2024

Та у всьому цьому є один нюанс – співачка насправді не з'являлася на червоній доріжці Met Gala. Фото з її образом згенерував штучний інтелект. 


Фото Кеті Перрі згенерував ШІ / Фото з інстаграму Кеті Перрі

Кадри з Кеті Перрі побачила навіть мама відомої співачки, яка висловила захоплення її образом в особистих повідомленнях. Та артистка відповіла, що матері слід бути обережнішою. 

Не змогла відвідати Met Gala, бо треба було працювати,
– повідомила знаменита співачка.


Мама Кеті Перрі повірила, що її донька була на Met Gala / Фото з інстаграму Кеті Перрі

Що відомо про Met Gala-2024

  • Бал інституту костюма традиційно відбувся у Нью-Йорку, у Метрополітен-музеї. Дрес-код головного fashion-заходу мав назву "Сад часу", також відбулася виставка "Сплячі красуні: пробудження моди". Гості мали нагоду розглянути старовинні елементи гардероба.
  • Найбільш яскравим образом на Met Gala цього робу похизувалася Зендея, яка спершу постала у синій сукні Maison Margiela, а згодом змінила вбрання на вінтажне плаття Givenchy 1996 року.
  • Дженніфер Лопес вразила образом у сукні з кристалами від Schiaparelli, Джіджі Хадід постала з новою зачіскою та у вишуканому вбранні від Thom Browne, Лана Дель Рей здивувала виходом в сукні Alexander McQueen.
Автор: Марія Касій