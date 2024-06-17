Самогубство чи вбивство: розкрилися нові подробиці смерті Мерилін Монро

Американська кіноакторка Мерилін Монро померла у 1962 році внаслідок отруєння барбітуратами. Однак, тільки нещодавно з'явилися нові подробиці смерті, які викликають сумніви щодо офіційної причини загибелі зірки.

Тіло Мерилін знайшла домогосподарка. Офіційною версією смерті голлівудської знаменитості вважається самогубство.

Не пропустіть SLAVIA відповіла, чи офіційно розлучилась з Дзідзьо: які стосунки у зірок зараз

Однак, американська оглядачка Морін Келлеген у своїй книзі дослідила це питання. Вона дійшла до висновку, який пов'язаний з причетністю братів Кеннеді – Джона та Боббі. Авторка навела у приклад слова другого чоловіка Мерилін – Джо Ді Маджіо.

Він був проти того, щоб коханці Монро – брати Кеннеді – були присутніми на її похороні. До того ж Ді Маджіо запевнив, що завжди знав, хто вбив Монро.

Вона сказала мені, що хтось її вб'є, але я мовчав. Усі Кеннеді були вбивцями жінок і завжди залишалися безкарними. Вони будуть безкарними навіть через сто років,

– переповіла слова Келлеген.

Водночас Морін зауважила, що Боббі Кеннеді таки був у будинку Мерилін у день її загибелі. ФБР і ЦРУ прослуховували дім акторки без її відома, а чоловік хотів знайти ці записи в помешканні Монро.

Втім, його спроби виявилися марними, тому він пішов з будинку. Через кілька годин Мерилін померла.

Мерилін Монро: що сталося після смерті акторки