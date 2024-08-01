Не відмовлюся виступити у депутатів, – MELOVIN розповів про свій заробіток під час війни

Український співак MELOVIN відверто поділився, що його дохід змінився після початку повномасштабного вторгнення. Артист зізнався, за якої умови готовий погодитися виступити перед заможними людьми чи депутатами.

За словами виконавця, він не жаліється на свій дохід. За словами зірки, останнім часом з'являються запити на корпоративи.

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Так, артист нещодавно виступив на весіллі у Львові. На думку чоловіка, відзначати сімейні свята – на часі, тому він продовжуватиме дарувати емоції своїм замовникам.

Я не маю якихось нечуваних гонорарів. І моє життя зовсім не таке, як було до повномасштабної війни. Не заробляю багато, але вистачає,

– поділився MELOVIN.

Співак запевнив, що може погодитися виступити у депутатів чи заможних українців, якщо на святкуванні не буде росіян. Виконавець готовий до хейту та не боїться негативних коментарів від користувачів. За словами зірки, громадяни країни-агресора не заслуговують слухати українських артистів.

Інколи нам доводиться не перебирати, де виступати. Дай Боже, щоб було замовлення. Бо кожна команда – це сім'ї. Ніхто, окрім нас, про них не подумає. Тому я не відмовлюся виступити у депутатів чи в якихось дуже заможних українців з однієї причини: за мною стоять люди. І чхати я хотів на хейт. Аби не у росіян виступати – от така моя позиція,

– зауважив співак.

Нагадаємо, днями комік Тарас Стадницький також висловився про свій заробіток під час війни. Він заявив, що жити коштом, отриманим після гумористичних шоу, можна. Однак, для чоловіка це важко, оскільки вартість квитків сильно впала за останні два роки.