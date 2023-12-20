Анну Трінчер усі знають як співачку, блогерку та акторку. Вперше вона з'явилась на великих екранах у молодіжному серіалі "Школа". Згодом дівчина взяла участь у співочому шоу "Голос країни". Зараз Аня випускає пісні та веде свій блог. Ексклюзивно для 24 Каналу зірка поділилась своїми думками щодо відзначення Різдва та Нового року.

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Різдвяний бліц з Анною Трінчер

Різдво 25 грудня чи 7 січня? 25 грудня, тому що Україна – це Європа.

Різдво чи Новий рік? Різдво, тому що це сімейне та затишне свято.

Моя улюблена різдвяна традиція – це обмін подарунками.

Різдво в дитинстві – це родина за святковим столом.

Святкову атмосферу вдома створює... ялинка з різнобарвними вогниками.

Цього року я ставитиму ялинку, бо це підіймає настрій і створює атмосферу свята.

На ялинці обов'язково має бути... гірлянда та яскраві кульки.

Перед Новим роком я завжди... аналізую минулий рік.

Різдвяні та новорічні свята особливі в Україні тим, що всюди звучать українські щедрівки та колядки.

Найбільше я люблю дарувати подарунки, тому що обожнюю бачити радість в очах того, хто їх приймає.

Найкращим подарунком, який отримала на свята, був мікрофон в дитинстві, адже я змалечку мріяла стати співачкою.

3 фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами – це "Сам удома", "Міцний горішок", "Поганий Санта".

3 книги, які додають святкового настрою – це "Ожинова зима", "Цукрова королева", "Напередодні Різдва".



Аня Трінчер / Фото з інстаграму артистки

У році, що минає, мені довелося... багато чого пережити та зробити велику роботу над собою.

У Новому 2024 році я бажаю українцям миру, добробуту та гармонії в житті!