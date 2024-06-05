День народження принцеси: Меган Маркл і Гаррі відсвяткували 3-річчя доньки на вечірці

Днями доньці принца Гаррі та Меган Маркл виповнилося 3 роки. З цієї нагоди батьки влаштували для неї святкування, що відбулося у сімейному маєтку.

Меган Маркл та принц Гаррі завчасно розпочали святкування доньки Лілібет. Вони влаштували святкову вечірку ще напередодні дня народження.

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На святкування зіркові батьки запросили близьких друзів, родину та товаришів самої іменинниці. День народження минуло вдома у маєтку в Монтесіто.

Принц Гаррі та Меган Маркл не поділилися жодними фото, адже продовжують зберігати приватність.

Що відомо про принцесу Лілібет

, що принцові Гаррі та Меган Маркл досі не вдалося налагодити стосунки з королівською родиною. До того ж пара розлютила короля та принца Вільяма через нещодавню поїздку до Нігерії. Офіційний сайт монаршої сім'ї видалив заяву Гаррі про стосунки з Меган – це розцінюють як черговий сигнал погіршення відносин.

Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор народилася в Каліфорнії 4 червня 2021 року. Це сталося вже після того, як принц Гаррі та Меган Маркл офіційно відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до Сполучених Штатів.

Подружжя назвало доньку на честь прізвиська королеви Єлизавети II, а її друге ім’я Діана вибрали на честь покійної бабусі, принцеси Уельської.

Лілібет та її старший брат Арчі отримали титул принца і принцеси після того, як Чарльз ІІІ зійшов на трон. Їх внесли до лінії успадкування престолу.