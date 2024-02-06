З'явившись на публіці з бойфрендом, Майлі Сайрус вперше підтвердила нові стосунки. Вона вже кілька років зустрічається з музикантом Максом Морандо, барабанником гурту Liily.

До слова Майлі Сайрус вперше отримала Греммі: у яких номінаціях перемогла артистка

Майлі Сайрус вийшла у світ з бойфрендом

За одним зі столиків на церемонії нагородження Майлі Сайрус сиділа разом із бойфрендом, який підтримував кохану. Вони не приховували почуттів та палко цілувалися перед камерами.

Майлі Сайрус з бойфрендом: відео

Нагадаємо, на церемонії Майлі Сайрус отримала своє перше Греммі. Вона перемогла відразу у двох номінаціях: "Найкраще сольне попвиконання" та "Запис року" за її хіт Flowers. За увесь час артистка змінила кілька образів.

Що відомо про роман співачки

Майлі Сайрус та Макс Морандо вперше засвітилися разом у 2021 році, коли вони разом вели спеціальне шоу на телеканалі NBC. За лаштунками вони зробили фото, де трималися за руки.

Артисти рідко ділилися особистим та нечасто виходили на публіку удвох. За словами інсайдерів, вони дружили до того, як стати офіційною парою. Зокрема, Макс Морандо працював з Майлі над її альбомом Endless Summer Vacation.