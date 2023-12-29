Водночас поки точна причина його смерті залишається невідомою. Дату і місце прощання з артистом теж не розголошують.

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Помер Ігор Янович

Про трагічну втрату повідомив львівський артцентр "Я Галерея". Вони висловили жаль щодо сумної звістки й подякували художнику за його вклад у мистецтво.

Величезна втрата для нас, для всього українського та світового мистецтва. Класик українського сучасного мистецтва, він належав до неоавангардистів та представників абстрактного мистецтва… Ми назавжди вдячні Ігорю Яновичу за його величезний внесок в розвиток українського сучасного мистецтва. Назавжди пам'ятаємо і любимо,

– наголосила команда "Я Галереї".

Творчий шлях Ігоря Яновича