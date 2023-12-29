Водночас поки точна причина його смерті залишається невідомою. Дату і місце прощання з артистом теж не розголошують.
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Помер Ігор Янович
Про трагічну втрату повідомив львівський артцентр "Я Галерея". Вони висловили жаль щодо сумної звістки й подякували художнику за його вклад у мистецтво.
Величезна втрата для нас, для всього українського та світового мистецтва. Класик українського сучасного мистецтва, він належав до неоавангардистів та представників абстрактного мистецтва… Ми назавжди вдячні Ігорю Яновичу за його величезний внесок в розвиток українського сучасного мистецтва. Назавжди пам'ятаємо і любимо,
– наголосила команда "Я Галереї".
Творчий шлях Ігоря Яновича
- Художник народився у столиці в 1944 році, проте більшу частину свого життя провів у Львові. Він успішно закінчив навчання у відділі кераміки у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва.
- Янович майстерно працював з різноманітними мистецькими стилями – монументалізмом, абстракціонізмом, нефігуративізмом. Так, його талант демонструвався як на всеукраїнських, так і на міжнародних виставках, що зміцнило його статус визнаної особистості на світовій мистецькій сцені. За свою кар'єру художник взяв участь у понад 70 виставкових проєктах.
- Зазначимо, що в 1986 році Ігор Янович долучився до Спілки художників СРСР.
- Художник також творив під час повномасштабного вторгнення. Він говорив, що знаходить в цьому розраду серед страхів війни.