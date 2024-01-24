Українська блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва в інстаграм-сторіз розповіла, що її новий будинок постраждав внаслідок останнього масованого обстрілу. Вона опублікувала відео, де показала наслідки.

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Дім Тані Парфільєвої постраждав від обстрілу

У ролику видно, що найбільше постраждала одна з кімнат будинку. Вона повністю засипана розбитим склом – вікно розтрощило, ймовірно, внаслідок вибухової хвилі.

Всі цілі і це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями. Я вас міцно обіймаю і безмежно вдячна за підтримку. Не хочу підіймати охоплення на цій темі і робити довгі сторітелінги. Просто хочу сказати, що все матеріальне відбудується. Найголовніше – це люди, яких любиш найбільше у житті,

– відреагувала Таня Парфільєва.

Будинок Тані Парфільєвої постраждав через обстріл: відео

Інстаграм-зірка також закликала підписників ходити в укриття під час повітряної тривоги, або хоча б дотримуватися правила двох стін. Вже наступного дня Парфільєва показала, як перекрила розбите вікно.



Таня Парфільєва про наслідки обстрілу / Фото з інстаграм-сторіз



Розбите вікно перекрили / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що Таня Парфільєва та її чоловік розпочали ремонт будинку у розпал війни – у червні 2022 року. Лише восени минулого року подружжя разом з маленьким сином переїхали в оновлений дім.

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