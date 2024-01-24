Українська блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва в інстаграм-сторіз розповіла, що її новий будинок постраждав внаслідок останнього масованого обстрілу. Вона опублікувала відео, де показала наслідки.
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Дім Тані Парфільєвої постраждав від обстрілу
У ролику видно, що найбільше постраждала одна з кімнат будинку. Вона повністю засипана розбитим склом – вікно розтрощило, ймовірно, внаслідок вибухової хвилі.
Всі цілі і це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями. Я вас міцно обіймаю і безмежно вдячна за підтримку. Не хочу підіймати охоплення на цій темі і робити довгі сторітелінги. Просто хочу сказати, що все матеріальне відбудується. Найголовніше – це люди, яких любиш найбільше у житті,
– відреагувала Таня Парфільєва.
Будинок Тані Парфільєвої постраждав через обстріл: відео
Інстаграм-зірка також закликала підписників ходити в укриття під час повітряної тривоги, або хоча б дотримуватися правила двох стін. Вже наступного дня Парфільєва показала, як перекрила розбите вікно.
Таня Парфільєва про наслідки обстрілу / Фото з інстаграм-сторіз
Розбите вікно перекрили / Фото з інстаграм-сторіз
Масований ракетний обстріл 23 січня
- Під ранок 23 січня російські військові завдали ракетного удару по містах України. Ворог запустив 41 повітряну ціль – крилаті, балістичні, керовані авіаційні, надзвукові ракети. З них силам ППО вдалося ліквідувати 21.
- Найбільше постраждали Київ, Харків, Павлоград в Дніпропетровській області, місто Шостка в Сумській області.
- У столиці постраждало 22 людини. Окупанти цілилися в цивільну інфраструктуру: загорілися житлові квартири, автомобілі, нежитлові об'єкти. У Дарницькому районі уламок ракети впав поблизу дитячого садочка.