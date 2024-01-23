На момент атаки артистка перебувала з сином у метро. Вона зізналась, що чула, як тремтіли стіни у підземці.

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Приходько розповіла, як пережила повітряну атаку росіян

За словами знаменитості, вона побачила велику кількість людей в столичному метро. Там вони ховалися від вибухів і чекали, допоки не закінчилась повітряна тривога.

Вже дуже багато людей у метро. Мій Київ! Навіть у метро сьогодні стіни тремтіли,

– розповіла вона.



Приходько була в метро з сином під час атаки / Скриншот з інстаграму співачки



Приходько прокоментувала атаку росіян / Скриншот з інстаграму співачки

Приходько відверто зізналась, що повітряні атаки Росії жахливо позначаються на її здоров'я. Зокрема, він напруженого емоційного стану, вона почала завдавати собі шкоди. Однак, співачка не хоче приймати заспокійливе чи антидепресанти. Вона вважає, що здатна впоратися з цим самотужки.

Я вже від нервів скоро з'їм нижню губу, хоча раніше такого не робила. Тепер постійно кусаю її. Вічні синці, втомлений погляд та "Міс набряк 2024". Але я сильна, впораюсь, просто треба вистояти,

– наголосила знаменитість.



Приходько розповіла про емоційний стан / Скриншот з інстаграму співачки

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