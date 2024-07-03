Вона поділилася лайфхаком, який змінив її близькість з коханим. Марія відверто розповіла, що привело її до неймовірних відкриттів у сексі.

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На думку Єфросиніної, для того, щоб отримувати задоволення під час інтиму, слід полюбити себе і своє тіло.

Я фізично почала відчувати насолоду, коли змогла прийняти й полюбити своє тіло. Розуміння того, що чоловік займається коханням з тобою, а не винятково з твоїм тілом і його, як тобі здається, недоліками (шрамами після пологів і грудьми, що вигодували дітей), привело мене до неймовірних відкриттів у сексі,

– поділилася знаменитість.



Маша Єфросиніна поділилася лайфхаком у сексі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна у своїх соціальних мережах наголошує на важливості самопізнання, інвестування в себе та усвідомлення власної цінності. Вона переконана, що не варто відкладати життя "на потім", особливо коли йдеться про особисті бажання та задоволення.