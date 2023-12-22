Кар'єра Маші Єфросиніної як телеведучої стартувала з ранкового шоу "Підйом", яке вона вела разом з Юрієм Горбуновим. Проєкт приніс обом шалену популярність, але траплялися й курйози.

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Маша Єфросиніна про курйозний випадок з лайкою

Телеведуча обговорювала з Олею Поляковою лайки і пригадала історію, коли вона зрозуміла: за матюки можуть покарати. Тоді вона з Горбуновим паралельно вела проєкт для недільних ранків і показували, як розігрують людей. Для цих відео потрібно було записувати підводки.

"І от ми якось із Юрою записували-записували, ми записали, мабуть, що, 200 цих підводок, і режисер каже: "Щось ви якісь тухлі стали". А у нас підводка, де лаються чоловік із дружиною. Він каже: "Давайте так. Мені треба, щоб ви полаялися так міцно, щоб у вас аж слина летіла. Щоб у Юри аж просто вени надувалися, щоб у Маші кров'ю очі налилися. Ви можете одне одного облаяти матюками? А я в ефірі просто приберу звук". Ми такі: "Залюбки". Нам із Юрієм Миколайовичем дай друг друга обкласти матюками – це ж хлібом не годуй", – пригадала Єфросиніна.

Хоч режисер залишився всім задоволений, та з ефіром трапилась якась помилка: увесь звук потрапив в ефір без цензури. Тоді Машу та Юрія оштрафували на дві зарплатні.

Коротше кажучи, звільнили всіх, окрім нас. Нас оштрафували на дві зарплатні. Я пам'ятаю, що з "Підйому" пішло кілька рекламодавців серйозних, які майже годували той "Підйом". Вони розірвали контракти. І я тоді відчула, що ціна помилки – звільнення всієї команди технічної. І нам виговорняки були дуже сильні,

– додала ведуча.

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