Кар'єра Маші Єфросиніної як телеведучої стартувала з ранкового шоу "Підйом", яке вона вела разом з Юрієм Горбуновим. Проєкт приніс обом шалену популярність, але траплялися й курйози.
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Маша Єфросиніна про курйозний випадок з лайкою
Телеведуча обговорювала з Олею Поляковою лайки і пригадала історію, коли вона зрозуміла: за матюки можуть покарати. Тоді вона з Горбуновим паралельно вела проєкт для недільних ранків і показували, як розігрують людей. Для цих відео потрібно було записувати підводки.
"І от ми якось із Юрою записували-записували, ми записали, мабуть, що, 200 цих підводок, і режисер каже: "Щось ви якісь тухлі стали". А у нас підводка, де лаються чоловік із дружиною. Він каже: "Давайте так. Мені треба, щоб ви полаялися так міцно, щоб у вас аж слина летіла. Щоб у Юри аж просто вени надувалися, щоб у Маші кров'ю очі налилися. Ви можете одне одного облаяти матюками? А я в ефірі просто приберу звук". Ми такі: "Залюбки". Нам із Юрієм Миколайовичем дай друг друга обкласти матюками – це ж хлібом не годуй", – пригадала Єфросиніна.
Хоч режисер залишився всім задоволений, та з ефіром трапилась якась помилка: увесь звук потрапив в ефір без цензури. Тоді Машу та Юрія оштрафували на дві зарплатні.
Коротше кажучи, звільнили всіх, окрім нас. Нас оштрафували на дві зарплатні. Я пам'ятаю, що з "Підйому" пішло кілька рекламодавців серйозних, які майже годували той "Підйом". Вони розірвали контракти. І я тоді відчула, що ціна помилки – звільнення всієї команди технічної. І нам виговорняки були дуже сильні,
– додала ведуча.
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Зараз Горбунов та Єфросиніна у конфлікті
- Коли стався скандал навколо серіалу Юрія Горбунова, Маша Єфросиніна повідомила, що краще промовчить. Її звинуватили в тому, що зірка начебто вигороджує колегу. Тоді вона різко відповіла: "Від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році".
- Юрій Горбунов відмовився казати, що сталося того року, і зізнався, що вона для нього не перестала існувати. Шоумен запропонував Маші самій пояснити, який конфлікт між ними стався.
- Єфросиніна також цієї теми уникає. На її думку, ведучий не хоче, щоб правда розкрилась – але це буде на його совісті.