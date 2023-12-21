Телеведуча та волонтерка Маша Єфросиніна у деталях розповіла, як цьогоріч святкуватиме Різдво. На зйомках святкового проєкту "Різдво. Ти не один" на телеканалі ТЕТ вона поділилась, що це свято асоціюється в неї з сім'єю та кутею, передає 24 Канал.

До слова На статки мені фіолетово, – Єфросиніна вперше відповіла на хейт через інтерв'ю з Анною Трінчер

Маша Єфросиніна про Різдво в українському Криму

Все тому, що телезірка одразу згадує про святкування Різдва в рідному Криму.

Коли я думаю про Різдво, то завжди згадую дві важливі речі. Це те, що за столом моя родина, а на столі кутя. Мама робила неймовірну кутю. І в Керчі була кутя. У Криму знають українські традиції,

– підкреслила Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна / Фото пресслужби

Як зірка святкуватиме Різдво цьогоріч

Зараз телеведуча найбільше мріє про приїзд її чоловіка Тимура додому. Він з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, тому Маша хоче, щоб сім'я нарешті возз'єдналася. З цієї нагоди Єфросиніна готова вперше в житті самостійно приготувати кутю для родинного столу.

Сьогодні для мене Різдво – це дуже очікуване свято, бо я сподіваюся, що мій чоловік приїде у відпустку, побачить своїх дітей, що ми всі разом зберемося за столом, і я сама зроблю кутю. Думаю, що це буде не дуже смачно, бо я ніколи її не готувала,

– зі сльозами на очах зізналась Маша Єфросиніна.

Телеведуча додала, що як ніколи знає цінність того, коли вся сім'я просто збирається за столом. Саме тому вона обов'язково навчиться готувати кутю.

Маша Єфросиніна про Різдво: відео