Спілкуючись з Анною Трінчер на інтерв'ю, Маша Єфросиніна дорікнула співачці через демонстрацію розкішного життя, а особливо відео з подарунком від колишнього чоловіка – автомобіль Porsche. Тоді ведучу розкритикував Олександр Волошин, а за ним і багато інших користувачів.
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Маша Єфросиніна відповіла на хейт
Телеведуча заявила, що її фразу про поранених хлопців, які лежать в лікарнях без знеболення, перекрутили. На її думку, цей скандал підсвітив людей, які обирають знущатися та ігнорувати факт переповнених лікарень і щоденних втрат цвіту української нації.
Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболення" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик – всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в питання до Ані Трінчер,
– висловилась Маша.
У приклад Єфросиніна навела Олександра "Терена", який і був тим захисником без знеболювального. Для ведучої він є прикладом того, як бути соціально відповідальним, коли ти впливовий та з великою аудиторією.
"На чиїсь статки мені завжди було фіолетово, і за свої я не збираюся виправдовуватись. Я за те, щоб брати приклад з таких людей, як Саша. Щоб такі, як він, формували обличчя нашої країни, а не агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів", – додала телезірка.
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Контекст скандалу
- Після запитання від Маші до Анни про те, чи доречно хизуватися такими коштовними подарунками під час війни, на зірку полився хейт. Ймовірно, все через Олександра Волошина, який першим публічно розкритикував ведучу. Блогер дорікнув їй за коштовні прикраси, які зірка одягнула на знімання. Він вказав на кольє Frolova за п'ятдесят тисяч гривень і браслети Cartier за тисячу доларів.
- Після цього з Єфросиніної поглузувала дівчина Володимира Остапчука, яка іронічно запропонувала ведучій золотий німб. На думку Катерини, Маша не має чіткої позиції, оскільки дорікає Трінчер автомобілем, але водночас лайкає дописи подруги Олі Полякової з відпочинку в Танзанії.