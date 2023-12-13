Спілкуючись з Анною Трінчер на інтерв'ю, Маша Єфросиніна дорікнула співачці через демонстрацію розкішного життя, а особливо відео з подарунком від колишнього чоловіка – автомобіль Porsche. Тоді ведучу розкритикував Олександр Волошин, а за ним і багато інших користувачів.

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Маша Єфросиніна відповіла на хейт

Телеведуча заявила, що її фразу про поранених хлопців, які лежать в лікарнях без знеболення, перекрутили. На її думку, цей скандал підсвітив людей, які обирають знущатися та ігнорувати факт переповнених лікарень і щоденних втрат цвіту української нації.

Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболення" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик – всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в питання до Ані Трінчер,

– висловилась Маша.

У приклад Єфросиніна навела Олександра "Терена", який і був тим захисником без знеболювального. Для ведучої він є прикладом того, як бути соціально відповідальним, коли ти впливовий та з великою аудиторією.

"На чиїсь статки мені завжди було фіолетово, і за свої я не збираюся виправдовуватись. Я за те, щоб брати приклад з таких людей, як Саша. Щоб такі, як він, формували обличчя нашої країни, а не агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів", – додала телезірка.

Анонс інтерв'ю з Олександром "Тереном": відео

Контекст скандалу