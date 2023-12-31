У шоу українських коміків "Срач" Маша Єфросиніна заговорила про хизування під час повномасштабної війни. Вона пояснила, що проти того, щоб хвалитися і показувати розкішне життя у соцмережах.

До слова Маша Єфросиніна вперше висміяла Винника, який відсиджується за кордоном

Машу потролили за масивну каблучку

У відповідь коміки потролили Єфросиніну за масивну золоту каблучку на пальці.

Я бачу весь випуск твою класну каблучку. Це медичне золото, воно допомагає від бідності,

– пожартували гумористи.

Телеведуча трохи розгубилась і відповіла, що це не справжнє золото.

"Це не золото, а біжутерія. Це сучасні українські бренди, я вмію підбирати так, щоб воно виглядало розкішно", – сказала Маша Єфросиніна.

Та їй знову відповіли з гумором, перефразувавши її слова: "Я просто вмію підбирати так слова...".



Каблучка Єфросиніної / Скриншот з відео

Контекст ситуації

На інтерв'ю з Анною Трінчер Маша Єфросиніна запитала в дівчини, чи доречно зараз хизуватися коштовними подарунками. Вона мала на увазі розкішне авто, яке співачці подарував нині колишній чоловік Олександр Волошин. Тоді на зірку полився хейт. Першим публічно розкритикував ведучу сам блогер і дорікнув їй за коштовні прикраси, які зірка одягнула на знімання – кольє Frolova і браслети Cartier.

Після цього з Єфросиніної ще й поглузувала дівчина Володимира Остапчука, яка іронічно запропонувала ведучій золотий німб.

Маша Єфросиніна відповідала хейтерам і пояснювала, що їй байдуже до чиїхось статків і вона не збирається виправдовуватися. Зірка назвала Волошина маніпулятором, який перекрутив усі сенси.