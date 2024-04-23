Усе контролює, – Єфросиніна розповіла про Зеленського і зізналася, чи вважає його другом

Українська телеведуча Маша Єфросиніна мала нагоду співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським. Журналістка зізналася, чи підтримує дружні стосунки з лідером країни та який він був у роботі ведучого.

Водночас Маша розповіла, що ідею створити власний ютуб-канал їй підказав саме Володимир. Він порадив їй це зробити ще 7-8 років тому.

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Який Зеленський був у роботі

За словами ведучої, колишній шоумен був одним з найкращим партнерів у її житті. Маша назвала його дуже зібраним та дисциплінованим у роботі. Зеленський працював чітко за сценарієм, усі його фрази були прописані, тому Єфросиніній доводилося брати розважливу частину на себе.

Володимир був зібраний і дуже дисциплінований. Він один із небагатьох партнерів, який дає працювати в парі. У нього все чітко, він усе контролює,

– зазначила ведуча.

До того ж Маша зізналася, що президент не відвідував медіазаходи, куди запрошували усіх його колег. За словами журналістки, Володимир був дуже зайнятий. Поки тогочасні телезірки були ведучими, фото Зеленського вже прикрашало обкладинку журналу Forbes. Все завдяки успіхам шоумена у кіно.

Водночас Єфросиніна зауважила, що вона Володимира другом не вважала. Жінка описала свої стосунки з ним як "теплу повагу". Також Маша зізналася, що мала лише одну 30-хвилинну розмову з президентом у гримерці. Під час того обговорення він запропонував журналістці створити ютуб-канал, де б вона розвивалася як ведуча.

Він сказав, що ютуб треба розвивати. Ну я тоді була затьмарена телебаченням. І чомусь нещодавно пригадала як він про це розмірковував, що це цікаво. Це така нова ніша, яку треба треба опановувати. Я пам'ятаю, що відчувала, як в нього мізки несуться кудись,

– пригадала Маша.

Інтерв'ю з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Що думає Єфросиніна про Олену Зеленську

Знайомство жінок відбулося ще у 2016 році. Втім, Олена покликала до себе журналістку тільки через три роки. Тоді вона попросила Машу зробити звіт щодо гендерного насилля в Україні.



Єфросиніна і Зеленська / Фото з інстаграму ведучої

За словами Єфросиніної, вони бачилися усього три рази. Перша леді дуже закрита, на думку телеведучої. Водночас Маша вважає, що Олені не подобається публічність.