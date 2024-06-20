Говорю, коли цікавляться, – Маша Єфросиніна розповіла, як спілкується з дітьми про війну

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про спілкування зі своїми дітьми – донькою Наною та сином Олександром. Зірка зізналася, як говорить з ними про війну.

За словами Маші, її діти цікавляться темами зброї та політики. Тому вона порушує ці питання, коли рідні того просять.

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Старша донька Єфросиніної, Нана, наразі навчається на політолога за кордоном. Дівчина цікавиться політичним аспектом війни. Маша поділилася, що донька зазвичай довго розмовляє з батьком Тимуром Хромаєвим, який у ЗСУ, про цей бік вторгнення.

Водночас молодший син ведучої, Олександр, дуже цікавиться війною. Він дивиться фільми про військові дії, попри батьківський контроль на комп’ютері. З питань свого сина Маша розуміє, що той десь таки дізнався певну інформацію.

Я говорю з дітьми про війну, коли вони цікавляться. Особливо зараз цікавиться Сашко, йому треба знати абсолютно все. Від назв зброї і її використання до постачання цієї зброї в Україну,

– зізналася Єфросиніна.

Також ведуча додала, що з початку вторгнення Олександр переїхав жити до бабусі. Втім, зірка забрала своїх маму та сина до Києва у цьому році, оскільки не могла більше перебувати на відстані з рідними.

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