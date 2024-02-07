На початку війни Росії проти України телеведуча перевезла сина в Німеччину. Згодом вона вирішила, що Олександру буде краще жити у Варшаві зі своєю бабусею.
Актуально Полякова, Єфросиніна, Решетнік та інші: як зірки відреагували на обстріл Києва росіянами
Син і мама Єфросиніної повернуться в Україну
Про те, що рідні повернуться до Києва, Маша розповіла під час масштабного ракетного обстрілу столиці країною-агресоркою. Знаменитість довго думала про це й досі хвилюється за близьких, адже Росія постійно атакує українські міста та вбиває місцевих.
"Коли прийняла суперважке рішення щодо повернення мами й сина до Києва", – написала ведуча та додала скриншоти з новинами про ракетний обстріл.
Єфросиніна повідомила про повернення рідних / Скриншот з інстаграму блогерки
Країна-агресорка вкотре обстріляла Україну
Зокрема, найбільше постраждав Київ. У Голосіївському районі загорівся багатоквартирний будинок. Займання трапилося з 10 по 15 поверхи. Звідти до лікарні потрапили шість людей, серед яких вагітна жінка. Спалахнуло й кілька автомобілів та СТО.
Також через ракетний удар у Дніпровському районі постраждало дві людини та були пошкоджені електромережі.
- Загалом через удари росіян по столиці постраждало 32 особи. Наразі відомо про чотирьох загиблих.
- Також Росія атакувала промисловий об'єкт у Дрогобичі та приватні будинки у Харкові та Миколаєві. Щодо останнього міста, там загинула 1 людина та 12 постраждалих.