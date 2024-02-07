На початку війни Росії проти України телеведуча перевезла сина в Німеччину. Згодом вона вирішила, що Олександру буде краще жити у Варшаві зі своєю бабусею.

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Син і мама Єфросиніної повернуться в Україну

Про те, що рідні повернуться до Києва, Маша розповіла під час масштабного ракетного обстрілу столиці країною-агресоркою. Знаменитість довго думала про це й досі хвилюється за близьких, адже Росія постійно атакує українські міста та вбиває місцевих.

"Коли прийняла суперважке рішення щодо повернення мами й сина до Києва", – написала ведуча та додала скриншоти з новинами про ракетний обстріл.



Єфросиніна повідомила про повернення рідних / Скриншот з інстаграму блогерки

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