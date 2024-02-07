Чимало відомих людей вкотре шоковані, як Росія знищує українські міста та вбиває мирних мешканців. 24 Канал розповість, хто відреагував на терористичні атаки країни-агресорки.

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Оля Полякова

У своєму інстаграмі співачка поширила світлину, на якій видно будинок, що палає. Вона сказала, що під час атаки ховалась у підземному паркінгу. Полякова закликала шанувальників молитися.

Дорогенькі мої, я цей ранок провела в підземному паркінгу в машині. Коли це все закінчиться – не зрозуміло. Тримаймося, молімося,

– сказала вона.



Полякова поширила наслідки обстрілів / Фото з інстаграму співачки

Маша Єфросиніна

Ведуча зазначила, що лише прийняла рішення перевезти маму та сина назад до столиці. Як тут Росія знову бомбить Київ. Також Маша зауважила, що правила про "мову ворожнечі" в інстаграмі лише посилюються.

"Тому весь набір слів до країни-гній методично проговорюємо про себе", – написала знаменитість.



Єфросиніна висловилась про обстріли / Фото з інстаграму ведучої

Христина Решетнік

Дружина популярного ведучого Григорія Решетніка поширила світлини заспаних дітей, які о 6 ранку спускалися в укриття. Вона зазначила, що їхня родина вже розуміється на всіх видах ракет.

От думаю, скоро третій рік, як ми ходимо в укриття, розрізняємо різні види ракет та шахедів. Коли це скінчиться?

– написала Христина.



Решетнік показала заспаних дітей / Фото з інстаграму блогерки



Решетнік пішла з дітьми та чоловіком на паркінг / Фото з інстаграму блогерки

Ольга Сумська

Акторка поширила скриншот з телеграму, де вказаний напрямок ракет. Сумська попросила читачів молитися. Згодом акторка поширила наслідки російських обстрілів.



Сумська поширила наслідки обстрілів / Фото з інстаграму акторки

Слава Дьомін

Ведучий зазначив, що на такий ракетний обстріл росіяни витратили кілька десятків мільйонів доларів. Тоді як ці кошти вони могли вкласти у покращення своєї країни.

А в цей час десь під Смоленськом мужик сц*ть в дірку в підлозі та гріється дровами,

– написав він.



Дьомін висловився про обстріли / Фото з інстаграму ведучого

Анастасія Приходько

Співачка оприлюднила карту тривог України. Також артистка додала дані про ранковий обстріл росіян.

"16 бортів з 4 аеродромів відстрілялися. Знайте, ви йоб*ні підор*си", – написала зірка. Пізніше вона опублікувала, як горить житловий будинок від російської атаки.



Приходько поширила наслідки обстрілів / Фото з інстаграму співачки

Інна Мірошниченко

У своєму інстаграмі юристка оприлюднила світлину дітей, які спали до повітряної тривоги. До того ж у будинку Мірошниченків зникло світло через російські обстріли. Тому їм довелося сидіти в коридорі.

Ось так солодко ми спали до того, як нам нагадали, що життя насправді ніколи не буде таким, як 2 роки тому,

– писала вона.



Мірошниченко показала сплячих дітей до повітряної тривоги / Фото з інстаграму юристки

Світлана Тарабарова

Артистка оприлюднила світлину своєї доньки, яка ще спала. Співачка сказала, що коли Поліна підросте, то вона розкаже їй про ночі, проведені в укритті. Тарабарова додала, що хотіла би стерти з пам'яті останні два роки життя та наших сусідів.

Даша Квіткова

Блогерка поширила допис, у якому йдеться про наслідки ранкового обстрілу столиці. На відео видно, як палає житловий будинок.

Якщо ви бачите мене в Instagram, мені пощастило бути не вбитою російською ракетою, – написала Квіткова.