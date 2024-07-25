Хотіла його порвати, – Маша Єфросиніна розповіла про заповіт чоловіка, який служить в ЗСУ

Чоловік Маші Єфросиніної на початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Телеведуча поділилася, що на тлі цього рішення Тимур дав їй свій заповіт.

Знаменитість розсекретила, як це було. Також вона зізналася, які емоції на той момент відчувала.

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Марія розповіла, що заповіт чоловік їй вручив перед поїздкою на фронт.

Спочатку я хотіла його порвати, а потім подумала: поводжуся як ідіотка. А він – мудрий чоловік, який потурбувався про своїх дітей,

– зізналася телеведуча.

Вона також поділилася, які емоції в неї викликало рішення чоловіка приєднатися до Сил Оборони.

Суспільство бачить у рішенні чоловіка йти на фронт героїзм. Це так – мій чоловік герой для мене назавжди. Але якщо відверто, то в мені був якийсь дикий коктейль із почуттів – гордість, паніка, страх, образа, – адже він ухвалив це рішення самостійно,

– зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв обіймає посаду командира роти у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва, яка спеціалізується на радіоелектронній боротьбі (РЕБ), що зосереджується на протидії ворожим системам зв'язку, управління та розвідки.