Чоловік відомої художниці Євгенії Гапчинської Дмитро служить у лавах ЗСУ з 24 лютого 2022 року. За увесь цей час було неможливо не змінитися, розповіла мисткиня.

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Євгенія Гапчинська про те, як змінився чоловік

Художниця розповіла, що чоловік нічого не розповідає їй про війну. Лише після першої ротації сказав, як окупанти били по їхнім позиціям під час останнього виходу.

Коли вони виходили з позицій востаннє, їх залишилося троє, він сказав: "Хлопці, пристреліть мене, бо я не можу далі йти". Він сказав, що вперше дізнався, що це таке не на межі людських сил, а поза межею,

– поділилася Євгенія Гапчинська.

Майстриня зізналась про момент, який був найбільш моторошним для неї. Тоді Дмитро приїхав додому і залишив речі для прання."

Коли він прийшов після першої ротації, найстрашніше – це запах. Коли він прийшов і скинув все біля пральної машини, у мене піднялося волосся. Запах був страшний. Був запах мертвих людей, гару. Це найстрашніше", – розповіла Євгенія.

Зараз чоловік художниці перебуває в лікарні. У листопаді він отримав поранення: міною розірвало кисть, три осколки потрапило у спину. Чи повернеться він до служби – вирішить ВЛК (військово-лікарська комісія). Якщо рука "працюватиме", то Дмитра визнають боєздатним.

"Йому зробили вже першу операцію у Харкові. Йому пересадили шкіру з ноги на руку. Зробили ще одну операцію в Києві і робитимуть ще третю", – розповіла Гапчинська.



Чоловік Євгенії Гапчинської / Фото з інстаграму художниці

Євгенія Гапчинська про сина

Нелегко переживає війну і син Дмитра та Євгенії. Особливо складно йому далися переїзди, а зараз хлопчику важко спілкуватися з батьком.

"Він важко пережив ці всі переїзди: у нього були дуже важкі панічні атаки, його трясло, він боявся до ванни заходити, він кричав, це були дуже страшні панічні напади. Він ходив до психолога, а потім сказав, що не хочу. З татом спілкується через відеозв'язок, але іноді йому хочеться так плакати, що він не може з ним розмовляти. Коли чоловік телефонує, син плаче, біжить до своєї кімнати і каже, що не може розмовляти", – розповіла Євгенія Гапчинська.



Чоловік Євгенії Гапчинської з сином / Фото з інстаграму художниці