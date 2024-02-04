До того ж ведуча поділилася, що одяг, в якому вона вела пісенний конкурс, виявився незручним. Так, за словами Марії, її корсет був дуже тісним.

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Маша Єфросиніна показала архівне фото з Євробачення-2005

Телеведуча зазначила, що тоді їй було 25 років. На світлині поруч з Єфросиніною також стоїть її співведучий Павло Шилько. Жінка була одягнена в розкішний фіолетовий корсет, прикрашений вирізом та мерехтливими стразами. Доповнювала її образу стильна спідниця. Водночас Павло постав у чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою в тон смокінга.

Я страшенно собі не подобаюсь. Це видно по люто напруженим посмішці та шиї. На мені корсет, який тисне так, що випрямлюються кучері,

– поділилася Марія.



Маша Єфросиніна показала фото з Євробачення-2005 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як проходило Євробачення-2005