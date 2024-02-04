До того ж ведуча поділилася, що одяг, в якому вона вела пісенний конкурс, виявився незручним. Так, за словами Марії, її корсет був дуже тісним.
Не пропустіть SKYLERR зняла свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення-2024
Маша Єфросиніна показала архівне фото з Євробачення-2005
Телеведуча зазначила, що тоді їй було 25 років. На світлині поруч з Єфросиніною також стоїть її співведучий Павло Шилько. Жінка була одягнена в розкішний фіолетовий корсет, прикрашений вирізом та мерехтливими стразами. Доповнювала її образу стильна спідниця. Водночас Павло постав у чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою в тон смокінга.
Я страшенно собі не подобаюсь. Це видно по люто напруженим посмішці та шиї. На мені корсет, який тисне так, що випрямлюються кучері,
– поділилася Марія.
Маша Єфросиніна показала фото з Євробачення-2005 / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як проходило Євробачення-2005
- Ювілейний 50-й конкурс відбувся в Києві після перемоги Руслани з піснею "Дикі танці".
- Пісенний конкурс, організований Європейською мовною спілкою і Національною телекомпанією України, проходив у "Палаці спорту" і складався з півфіналу (19 травня) та фіналу (21 травня).
- У Євробаченні тоді взяли участь 39 країн. Переможницею конкурсу стала Єлена Папарізу з Греції. Вона виконувала пісню My number one.
- Україну на сцені конкурсу тоді представив гурт "Гринджоли" з треком "Разом нас багато", що став одним із символів Помаранчевої революції. Пісня не змогла здобути визнання на Євробаченні. Гурт посів лише 19-е місце, що стало другим найнижчим результатом України на конкурсі після виступу O.Torvald.