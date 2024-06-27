Неочікувано заявив про себе: зірка серіалу "Кріпосна" вперше став батьком

Відомий український актор Марк Дробот нещодавно став батьком. Актор розсекретив стать своєї дитини.

Цікаво, що радісну звістку повідомив не особисто Марк. Чоловік не має соцмереж і не хоче висвітлювати своє життя на публіку.

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Про батьківство Дробота стало відомо завдяки "Молодому театру", де актор продовжує творити на сцені. Обраниця Марка – Марина Бондарчук – народила первістка акторові. Пара тепер виховує дівчинку, якій дали незвичне ім'я – Златомира.

Театр привітав закоханих з радісною подією в їхньому житті. Водночас працівники висловили теплі побажання новонародженій дитині Дробота.

Щасливої долі дівчинці, любові, затишку і порозуміння родині. Хай маленька зірочка зростає під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним та сповненим радості,

– зазначив "Молодий театр".

Що відомо про Марка Дробота