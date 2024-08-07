Марія Яремчук неочікувано зізналася, чи планує повертатися на сцену
7 серпня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:M1 music
Тривалий час Марія Яремчук не виступає на сцені й не випускає треки. Днями зірка поділилася, чи планує відновлювати свою музичну кар'єру.
Зауважимо, цьогоріч виконавиця вперше стала мамою. Вона зізналася, що тепер у неї "вже зовсім інше життя".
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Відтак, наразі Марія Яремчук не планує повертатися на сцену.
Я поки не хочу співати, але коли захочу, то я вам скажу,
– поділилася зірка.
Інтерв'ю з Марією Яремчук: дивіться відео онлайн
Що відомо про паузу в кар'єрі Марії Яремчук
- У 2018 році співачка оголосила про відхід зі сцени через панічні атаки. Кожен виступ вона описувала як "маленьку смерть".
- До 2022 року виконавиця майже не з'являлася в медіапросторі, проте через 5 років перерви Марія повернулася на сцену заради Євробачення-2023, що проходило від імені України. Разом зі Златою Дзюнькою та OTOY вона виконала попурі українських пісень та віршів Music Unites Generations, зокрема "Родину" – пісню свого батька.
- Після Євробачення Марія вирішила відновити музичну кар'єру. У травні вона анонсувала нову пісню, а наприкінці місяця презентувала трек "Щит і меч" – перший сингл з майбутнього альбому AdLibitum.
- Зараз Марія рідко з'являється на публіці, але продовжує працювати над збереженням творчої спадщини свого батька – Назарія Яремчука. 8 серпня вийде фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" та альбом переспівів Re: Yaremchuk.