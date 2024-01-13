Донька знаменитого композитора В'ячеслава Хурсенка є власницею авторських прав на пісні свого батька. Коли вона почула хіт "Соколята" у номері "Кварталу 95", то обурилася.

До слова Продюсер Олег Боднарчук різко висловився про скандальний номер "Кварталу 95": що він сказав

Марія Хурсенко про скандал з "Кварталом"

Донька артиста зізналась, що була емоційною у своїй реакції на цей номер. Адже у мережі вважали, що вона дала дозвіл на використання пісні.

Не змогла стримати емоцій. Усі чомусь думали, що зі мною домовилися, і я дала дозвіл на це. Моїм обов'язком було виправдати, що я до цього не маю жодного відношення. Мені, як спадкоємиці, було важливо сказати правду. Звернулася і до "Кварталу" таким чином, щоб якось владнати цю ситуацію,

– пояснила Марія Хурсенко.

Співачка додала, що наразі між "Кварталом 95" та УААСП (Українською агенцією з авторських та суміжних прав) тривають розмови. Скоріш за все, що до суду не дійде, а скандал розв'яжеться цивілізовано.

"Мої вимоги насамперед, попросити вибачення. Це зачепило мене, не тільки як дочку, спадкоємицю і нашу сім'ю, це зачепило всіх українців. І в принципі, видалити це з мережі. Щоб надалі люди цього не бачили і не обурювалися", – зауважила Марія.

Хурсенко вважає, що гумористи спотворили композицію і порушили авторські права, бо не вказали автора пісні. За її словами, "кварталівці" могли звернутись напряму до неї, поспілкуватися і домовитися. Так роблять інші артисти, які хочуть виконати "Соколята" у публічному просторі.

У мене є ліцензійні договори, є словесні. Знаю в чому вони праві, і в чому не праві. Є пункт, що я повинна перешкоджати спотворенню, незаконному використанню. І є стаття що вони можуть брати й не оплачувати роялті, не запитувати автора і робити пародію. Такі собі суперечки,

– додала Марія Хурсенко.

Контекст скандалу

У новорічному випуску "Квартал 95" відзначився скандальним номером про переселенку зі Скадовська та комічною піснею про пса Патрона у виконанні співачки Laliko. Чомусь слова вирішили покласти на музику В'ячеслава Хурсенка, пісню "Соколята". Під неї часто ховають воїнів, її співають на благодійних заходах.

Марія Хурсенко назвала композицію "спотвореною та знеціненою" гумористами. Вона пояснила, що не давала дозволу на використання пісні. Донька артиста коментувала, що сім'я так само була шокована й обурена таким спаплюженням хіта.