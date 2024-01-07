Донька співака та композитора В'ячеслава Хурсенка дізналася про використання його пісні від товариша батька. Він дивився "Вечірній квартал" у новорічну ніч та був обурений.

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Реакція сім'ї Хурсенка на перероблену пісню "Соколята"

Потім про цей номер дізналася мама Марії – дружина В'ячеслава Хурсенка.

Мама вирішила сама переглянути програму, а потім зателефонувала мені із словами: "Я в шоці". Я знайшла той виступ, однак не змогла до кінця додивитися музичний номер. А згодом виставила допис у соцмережі,

– розповіла дівчина про першу реакцію.

Вже наступного дня Марія Хурсенко була готова відстоювати права батька. За її словами, "Квартал 95" не порушив її майнові права. Гумористи могли використати музичний твір без дозволу правовласників для створення пародії, але вони не вказали автора.

"Наступного дня я перетелефонувала в агенцію, яка займається нашими авторськими правами, виклала суть справи. Ми з ними співпрацюємо давно – ще мій тато заключав договори. Юристи зараз працюють над цією справою. З "Кварталу" ніхто мені не писав і не телефонував", – зауважила співачка.

Про що йде мова

У скандальному новорічному випуску "Квартал 95" відзначився не тільки номером про переселенку зі Скадовська. Співачка Laliko заспівала "Пісню від дружини пса Патрона", де використала мелодію пісні "Соколята", автором якої є В'ячеслав Хурсенко.

Марія Хурсенко назвала композицію "спотвореною та знеціненою" гумористами. Вона пояснила, що не давала дозволу на використання пісні. Донька композитора може позиватися до суду через порушення авторських прав.

""Соколята" – це більше, ніж просто твір. Це певного роду гімн для багатьох українців. Під цю пісню випускники йдуть зі школи та хоронять наших воїнів. Композицію співають на благодійних заходах на підтримку ЗСУ", – казала Хурсенко.