Відома співачка приголомшила, що стала жертвою маніяка та розкрила, як їй вдалося втекти

Українська співачка Марія Бурмака здивувала історією нападу на неї. Артистка поділилася, як врятувалася та хто навчив її самооборони.

Виконавиця розповіла про креативний спосіб боротьби, який врятував їй життя. За словами Марії, маніяк цього не очікував.

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Інцидент стався у Харкові, коли Бурмака посеред вулиці натрапила на нападника. Чоловік почав приставати до жінки, але та не розгубилася. У руках жінки була упаковка цукру, яку вона відкрила та кинула в маніяка.

Він, напевно, настільки просто очманів від цього, що я втекла. Тобто я нікуди не била, не вдаряла,

– розкрила артистка.

Виконавиця зізналася, що її покійний тато навчив швидкій реакції. Зірка дуже вдячна батькові за виховання та навички, які дуже рятують у повсякденному житті. Зокрема, чоловік навчив свою доньку битися ще у ранньому віці.

Думаю, що тут зіграло роль навіть не вміння бити, а нестандартні рішення і дуже швидка реакція. Він казав, що я повинна завжди вміти дати здачі, якщо зустрінеться якийсь нападник. Він дуже чітко мені розповів, куди треба бити, вибачте, чоловіків. Він мене тренував,

– поділилася Бурмака.

Інтерв'ю Марії Бурмаки: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 2 серпня 2016-го помер батько Марії Бурмаки. Чоловік протягом чотирьох років боровся з раком.