Чоловіку було всього 43 роки. Причиною його передчасної смерті став серцевий напад.

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Помер брат Марії Бурмаки

Святослав Бурмака відійшов у вічність в ніч проти 4 січня. Як розповіла його сестра, в чоловіка стався серцевий напад.

Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім'ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава,

– написала співачка.

Марія зазначила, що деталі про прощання з братом повідомить пізніше. Вона лише написала, що це відбудеться в суботу, 6 січня.

Реакція мережі

У коментарях під сумною звісткою шанувальники підтримали співачку та висловили їй співчуття.

"Щирі співчуття, пані Марія. Світла і вічна пам'ять воїну-захиснику";

"Співчуваю вашій сім'ї! Хай спочиває з Богом";

"Це невимовно боляче… Щирі співчуття";

"Вічна пам'ять воїну";

"Найщиріші співчуття! Скорблю разом з вами";

"Щирі співчуття вам. Царство небесне воїну, світла пам'ять".

Святослав Бурмака

Чоловік брав активну участь у бойових діях. Він був воїном 43-ї окремої артилерійської бригади, яка має ім'я гетьмана Тараса Трясила.

За словами сестри, Марії Бурмаки, Святослав отримав поранення на війні. Крім того, військового контузило на фронті, тож він лікувався у госпіталі.

Зрештою, у квітні Святослав був комісований за станом здоров'я.

"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті й серце", – підкреслила Марія.