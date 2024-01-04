Чоловіку було всього 43 роки. Причиною його передчасної смерті став серцевий напад.
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Помер брат Марії Бурмаки
Святослав Бурмака відійшов у вічність в ніч проти 4 січня. Як розповіла його сестра, в чоловіка стався серцевий напад.
Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім'ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава,
– написала співачка.
Марія зазначила, що деталі про прощання з братом повідомить пізніше. Вона лише написала, що це відбудеться в суботу, 6 січня.
Реакція мережі
У коментарях під сумною звісткою шанувальники підтримали співачку та висловили їй співчуття.
- "Щирі співчуття, пані Марія. Світла і вічна пам'ять воїну-захиснику";
- "Співчуваю вашій сім'ї! Хай спочиває з Богом";
- "Це невимовно боляче… Щирі співчуття";
- "Вічна пам'ять воїну";
- "Найщиріші співчуття! Скорблю разом з вами";
- "Щирі співчуття вам. Царство небесне воїну, світла пам'ять".
Святослав Бурмака
- Чоловік брав активну участь у бойових діях. Він був воїном 43-ї окремої артилерійської бригади, яка має ім'я гетьмана Тараса Трясила.
- За словами сестри, Марії Бурмаки, Святослав отримав поранення на війні. Крім того, військового контузило на фронті, тож він лікувався у госпіталі.
- Зрештою, у квітні Святослав був комісований за станом здоров'я.
"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті й серце", – підкреслила Марія.