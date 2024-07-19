Я куртизанка зі стажем, – MamaRika сказала, скільки мала статевих партнерів

Українська співачка MamaRika висловилася про своє статеве життя. Вона відверто розповіла про свій досвід.

Разом з артисткою був її чоловік – комік Сергій Середа. Подружжя мало чесно відповісти, скільки мало статевих партнерів за життя.

Цікаво MamaRika продемонструвала результат мамопластики: пікантні фото у купальнику

Гуморист вирішив приховати конкретну кількість жінок, з якими мав інтимні стосунки. Втім, він запевнив, що дружина – його єдина статева партнерка. Водночас виконавиця не соромилася поділитися своїм досвідом. За словами MamaRika, вона неодноразово зізнавалася Сергію про чоловіків, з якими мала інтим.

Давайте чесно, я куртизанка зі стажем. Мені 35 років, у мені діти та чоловік. Так, я любила трішки заскочити на пригоду. Бувало, але я вчасно зупинилася і зустріла кохання усього свого життя,

– підкреслила співачка.

Як зазначила артистка, у неї було багато статевих партнерів. Серед них – понад 20 людей.

Звичайно (понад 20 – Show 24). Ми в якому столітті живемо? Я кажу, як є. Я на досвіді,

– зауважила зірка.

MamaRika про своїх статевих партнерів: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями MamaRika запрем'єрила пісню "Шепоче дощ" разом з артистом-військовим Balsam. Трек розповідає про розлуку, яку переживає чимало українських пар. Тема пісні – актуальна та болюча, її артистам "буквально надиктував космос".