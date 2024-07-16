Заспівали про розлуку: MamaRika та Balsam зворушили новим треком про кохання

Українська співачка MamaRika презентувала нову пісню "Шепоче дощ" разом з репером Balsam, який служить у лавах ДПСУ. Артисти запрем'єрили щемливий кліп до композиції.

Трек розповідає про розлуку, яку переживає чимало українських пар. Тема пісні – актуальна та болюча, її артистам "буквально надиктував космос".

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Пісня була створена менше ніж за день. MamaRika хоче, щоб композиція змогла підтримати тих, чиє серце наразі страждає від розлуки. У кліпі артистка гуляє Києвом сама, таким чином наголошуючи, що не всі жінки мають змогу провести час з коханою людиною. Водночас Balsam не з'явився у відеороботі, оскільки перебував на службі.

Ця пісня є криком більшості українських пар і родин, яких розлучила війна. Вони віддали б усе на світі за одні тільки обійми своїх коханих, і більше ніколи не відпускали,

– поділилася співачка.

За словами Balsam, він хотів висвітлити той біль, який відчувають люди від розлуки з рідними.

Це трек про наші реалії, де два рідних серця не разом, але до останнього вірять, що зовсім скоро зможуть відчути тепло одне одного,

– розповів співак.

MamaRika і Balsam – "Шепоче дощ": дивіться відео онлайн

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