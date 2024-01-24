Він розповів, подробиці про своє місце служби та посаду, яку зараз займає. Крім того, Неліпа звернувся до шанувальників за допомогою.

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Максим Неліпа, який в ЗСУ, звернувся до фанів

Шоумен повідомив, що є командиром розвідувального взводу командного складу Сухопутних військ. Їхній підрозділ веде активні бойові дії на Бахмутському напрямку, проте воїни стикнулися з гострою потребою в транспортних засобах, тому Неліпа попросив шанувальників підтримати збір коштів, який він оголосив на своїй сторінці та поширити цю інформацію.

Серед основних потреб критичною є нестача автотранспорту. Автівки, броньовані вони чи ні, на жаль, довго не витримують. Але чим довше вони їздять, тим більше шансів у наших хлопців безпечно дістатися, а головне – безпечно повернутись із завдання. Це вчасно підвезені боєприпаси, швидка ротація й евакуація,

– сказав у відео військовий.

Максим Неліпа в ЗСУ

Шоумен отримав повістку ще у 2014 році, і тоді зізнався, що не буде ухилятися від військової служби.

Вже з початком широкомасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Неліпа поширив фото у військовій формі й розповів, що долучився до ЗСУ. Тоді стало відомо, що ведучий став рядовим солдатом у визначеній військовій частині.

"Це була, якщо дозволите, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна, мої родичі, друзі, мої діти – син і донька. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена. А щодо інженерних навичок, набутих в аудиторіях альма-матер, тут все навпаки. Вчасно згадав, що розуміюся на програмуванні, вмію користуватися паяльником, та ще у шкільні роки непогано стріляв по мішенях у тирі", – говорив Максим.