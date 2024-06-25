На тлі чуток про роман: засновник "Трухи" відповів, в яких стосунках з Дашею Квітковою

У квітні поширювалися чутки щодо нового роману блогерки Даші Квіткової із засновником телеграм-каналу "Труха" Максимом Лавриненком. Чоловік вперше прокоментував ці плітки та розповів про реакцію своєї дружини на них.

Раніше, Даша заявляла, що не перебуває у стосунках. Вона запевнила, що про зміни в особистому житті обов’язково повідомить аудиторію.

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За словами Максима, плітки про роман з Квітовою з'явилися через непублічність його родини. Лавриненко зазначив, що всі чутки розповсюдив зірковий оглядач Богдан Беспалов. Ба більше, власник телеграм-каналу не знає, звідки блогер отримав подібну інформацію. Однак, дружина Максима спокійно відреагувала на ці плітки.

Найцікавіше, що моя дружина слідкує за деякими блогерами – до п'яти максимум. І Квіткова була найулюбленішою блогеркою моєї дружини. Це мені допомогло, бо в нас не було, на тлі цього, ніяких конфліктів чи скандалів,

– підкреслив Лавриненко.

До того ж дружина засновника "Трухи" щодня спостерігала за блогом Квіткової, коли він сам навіть не знав, хто ця інфлюєнсерка.

Водночас Максим зізнався, що його команда, на тлі пліток, вирішила спонукати людей підписатися на телеграм-канали. Звичайно, у чоловіка запитали, чи не буде той проти такого рішення.

"Ми вже на цьому трошки підписників набрали", – зауважив Максим.

Максим Лавриненко про "роман" з Дашею Квітковою: дивіться відео онлайн

Що відомо про плітки навколо роману Квіткової та Лавриненка