Максим Чмерковський привітав дружину з 38-річчям: фото Пети в ковбойському капелюсі

Танцівник Максим Чмерковський поділився зворушливим дописом на адресу дружини. Вона відсвяткувала день народження.

Максим Чмерковський привітав дружину Пету Маргатройд з днем народження – їй виповнилося 38 років. Він опублікував фото коханої та звернувся до неї у дописі.

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З днем народження мою супержінку! Мені пощастило! Твоїм хлопцям пощастило! Я не можу уявити своє життя без тебе! Дякую за це життя, яке я маю,

– написав танцівник.

Чмерковський показав фото Пети Маргатройд, якого не було в мережі. Вона позувала перед камерою у коричневій кофтинці та з ковбойським капелюхом.



Пета Маргатройд / Фото з інстаграму Макса Чмерковського

Нагадаємо, 12 липня Макс Чмерковський та Пета Маргатройд втретє стали батьками. У них народився хлопчик, його назвали Мілан Максим. Також подружжя виховує 7-річного сина Шая та однорічного сина Ріо.