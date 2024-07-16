Максим Чмерковский поздравил жену Пету Маргатройд с днем рождения – ей исполнилось 38 лет. Он опубликовал фото любимой и обратился к ней в заметке.

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С днем рождения мою суперженщину! Мне повезло! Твоим ребятам повезло! Я не могу представить свою жизнь без тебя! Спасибо за эту жизнь, которую я имею,

– написал танцовщик.

Чмерковский показал фото Петы Маргатройд, которого не было в сети. Она позировала перед камерой в коричневой кофточке и с ковбойской шляпой.



Пета Маргатройд / Фото из инстаграма Макса Чмерковского

Напомним, 12 июля Макс Чмерковский и Пета Маргатройд в третий раз стали родителями. У них родился мальчик, его назвали Милан Максим. Также супруги воспитывают 7-летнего сына Шая и годовалого сына Рио.