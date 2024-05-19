"Не приємно це чути": Макс Барських пожартував про мобілізацію та нарвався на хейт

Український співак Макс Барських нещодавно мав концерт у Палаці Спорту, що в Києві. Виконавець під час виступу пожартував про новий закон, який стосується мобілізації. Втім, користувачі не оцінили гумор артиста.

Водночас більшість юзерів почала активно хейтити співака. Користувачі впевнені, що недоречно так жартувати в часі війни.

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Як пожартував Барських

17 травня Макс Барських провів концерт у столичному Палаці Спорту. Під час виступу артист пожартував щодо кількості чоловіків-глядачів у залі. Співак назвав їх "сміливими", зазначивши, що це був останній день перед тим, як новий закон про мобілізацію набере чинності.

Скільки хлопців в залі сьогодні! Сміливі, сміливі. Що, у вас сьогодні останній день до прийняття цього закону, так?

– невдало пожартував Барських.

Втім, Макс додав, що попередні слова були жартом. Ба більше, артист також хвилюється за себе.

Всі трошечки на стрьомі. Якщо чесно, я теж. Шутка,

– доповнив співак.

Реакція мережі

Користувачі не оцінили жарт Барських. Так, артист отримав купу хейту за свої слова. Втім, деякі юзери встали на бік співака, зазначивши, що той пройшов військове навчання.

"Ого, який сміливий хлопець на сцені";

"Як не приємно це чути, насмішка";

"А що тут смішного?! Хлопці гинуть, воюють, щоб це чудо співало і заробляло гроші";

"Він же ніби теж був добровольцем на початку, у формі був, чи то показуха, як завжди";

"Після цих слів він для мене помер";

"Він пройшов навчання та зрозумів, що від творчості і концертів більше толку. Він дуже багато донатить і допомагає ЗСУ завдяки цьому!".

Що відомо про військове навчання Барських