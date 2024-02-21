Неприємна ситуація сталася зі співачкою під час її виступу в Сіетлі. Зірка виконувала танцювальний номер на трек Open Your Heart.

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Мадонна впала на сцені

Артистка сиділа на стільці, а танцівник тягнув знаменитість по сцені. Однак, в якийсь момент Мадонна впала зі стільця на спину.

Поки що незрозуміло, чому так сталося. Існує ймовірність, що чоловік перечепився через те, що був на підборах або ж танцівник просто не втримав артистку.

Мадонні подали руку, щоб вона швидко підійнялась. Артистка посміялася в мікрофон і продовжила виступ.

На Мадонну подавали до суду

Річ у тім, що відома співачка виступила в Нью-Йорку на дві години пізніше, ніж було заплановано. У позові йшлося, що концерти мали стартувати о 20:30, хоча все починалося о 22:30. До того ж знаменитість звинуватили в неправдивій рекламі.

З'ясувалось, що причиною затримки концерту в Нью-Йорку стали технічні проблеми. Вона тривала одну годину. Упродовж затримки на розігріві співачки запалював діджей Honey Dijon. Однак, фани все одно вимагають компенсації витраченого часу.