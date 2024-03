У капелюсі українського бренду: Мадонна вперше запалила з Кайлі Міноуг на одній сцені

Знаменита співачка Мадонна вперше за увесь час заспівала на одній сцені з іншою світовою зіркою – Кайлі Міноуг. Артистка підібрала для концерту капелюх українського дизайнера.

Співачка Мадонна перебуває у масштабному гастрольному турі The Celebration. Днями вона виступила у Лос-Анджелесі, де до неї приєдналася спеціальна гостя.

Мадонна вперше виступила з Кайлі Міноуг

Спеціально до Міжнародного жіночого дня Мадонна вперше на одній сцені разом з Кайлі Міноуг заспівала хіт Глорії Гейнор I Will Survive. Також дві королеви попмузики виконали разом хіт Міноуг 2001 року Can't Get You Out of My Head.

Мадонна виступила з Кайлі Міноуг: відео

Кайлі Міноуг на спільний виступ одягнула футболку з іменем колеги, чим віддала данину поваги Мадонні і відповіла на її жест 24-річної давнини. Ще у 2000 році зірка з'явилась на церемонії вручення MTV Europe Music Awards у вбранні з іменем Міноуг.



Кайлі Міноуг відповіла на жест Мадонни / Колаж Show 24, інстаграм Кайлі Міноуг

Мадонна обрала капелюх українського бренду

Співачка Мадонна, яка неодноразово підтримувала Україну, одягнула на виступ високі чоботи, шкіряну куртку та мереживний корсет. Її образ бездоганно доповнював капелюх у ковбойському стилі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Справжня кожен день. Жінки надихають!

– прокоментував іменитий дизайнер.