В шляпе украинского бренда: Мадонна впервые выступила с Кайли Миноуг на одной сцене

Знаменитая певица Мадонна впервые за все время спела на одной сцене с другой мировой звездой - Кайли Миноуг. Артистка подобрала для концерта шляпу украинского дизайнера.

Певица Мадонна находится в масштабном гастрольном туре The Celebration. На днях она выступила в Лос-Анджелесе, где к ней присоединилась специальная гостья.

Мадонна впервые выступила с Кайли Миноуг

Специально к Международному женскому дню Мадонна впервые на одной сцене вместе с Кайли Миноуг спела хит Глории Гейнор I Will Survive. Также две королевы поп-музыки исполнили вместе хит Миноуг 2001 года Can't Get You Out of My Head.

Мадонна выступила с Кайли Миноуг: видео

Кайли Миноуг на совместное выступление надела футболку с именем коллеги, чем отдала дань уважения Мадонне и ответила на ее жест 24-летней давности. Еще в 2000 году звезда появилась на церемонии вручения MTV Europe Music Awards в наряде с именем Миноуг.



Кайли Миноуг ответила на жест Мадонны / Коллаж Show 24, инстаграм Кайли Миноуг

Мадонна выбрала шляпу украинского бренда

Певица Мадонна, которая неоднократно поддерживала Украину, надела на выступление высокие сапоги, кожаную куртку и кружевной корсет. Ее образ безупречно дополняла шляпа в ковбойском стиле от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Настоящая каждый день. Женщины вдохновляют!

– прокомментировал именитый дизайнер.