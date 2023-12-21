Акторка Любава Грешнова є кумою зіркової колеги Галини Безрук, яка зрадила Україну. Вона розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення з Галиною не спілкувалася.

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Любава Грешнова про куму Галину Безрук

На думку Любави Грешнової, Галина Безрук не могла зробити вибір на користь України. Акторка заявила, що продовжує ставитися до куми з теплом та любов'ю, хоч зв'язок вони не підтримують.

Точно знаю, що їй було дуже складно, вона переживала. Не могла зробити вибір – дитина з російським паспортом, чоловік теж. І він би не дозволив вивезти дівчинку. Я знаю, що Галя в душі дуже любить Україну. Думаю, що їй важко далося рішення залишитися в Росії,

– сказала акторка.



Галина Безрук та Любава Грешнова / Фото з інстаграму акторки

Зауважимо, Любава Грешнова стала хрещеною матір'ю для доньки Галини Безрук у 2017. Акторка вийшла заміж за росіянина Артема Алєксєєва та залишилась в Росії, коли розпочалось повномасштабне вторгнення.

Зірка пояснила, що Безрук вирішила залишитися в країні-терористці саме через російські паспорти чоловіка та дитини. Вона порівняла становище Галини зі своїм та Катерини Кузнєцової, чоловік якої росіянин, але живе за кордоном.

"У Москві у нас майже нікого тепер немає. Залишилася лише няня сина, в неї українське коріння. Має багато родичів у Чернігові. Вона теж дуже хотіла виїхати, але доглядає хвору маму, яка прикута до ліжка. Ми на зв’язку – вона сумує, плаче, розмовляючи з нами", – додала Любава Грешнова.

Останнє про Галину Безрук

Галина Безрук більше не існує для колеги Віталіни Біблів, яка раніше спілкувалася з нею. Адже коли зрадниця вийшла на червону доріжку фестивалю Михалкова, то продемонструвала свій вибір та свою батьківщину.

Зрідка Галина Безрук згадує про свій акторський шлях в Україні. Так у листопаді вона вдарилася в ностальгію та опублікувала спогади про фільм "Останній москаль". Зараз акторка заробляє на життя в Росії виставами у театрах в Москві.