Відомо, що пологи співачки відбулися в 1-му пологовому будинку Києва. Приємною звісткою артистка поділилась зі своїми шанувальниками.
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Луна вдруге стала мамою
В інстаграмі Христина Герасимова (справжнє ім'я співачки) повідомила, що у неї народився син. Разом із чоловіком вони назвали малюка – Микитою. Луна не могла стримати радості від того, що знову стала мамою.
Рада повідомити саме сьогодні, що 11.01.24, о 14:26, у першому пологовому будинку міста Києва, народився на світ наш син – Микита Олександрович Волощук. Тож, найщасливіша у світі, приймаю ваші привітання!
– написала вона.
Наразі артистка насолоджується приємними митями материнства. Тому вона не розповіла подробиць про малюка. Однак, усі близькі Луни щиро радіють поповненню в родині.
Поки що бракує слів, щоб описати все, що я відчуваю. Можливо, трохи згодом! Насолоджуюсь кожною секундою разом. Це велике велике щастя для всієї нашої родини!
– зазначила жінка.
Луна має дитину від зрадника Бардаша
- У артистки є син Георгій, якого вона народила від продюсера-путініста Юрія Бардаша. Вони розлучилися ще в 2018 році. Зрадник розповідав, що упродовж шести років жив у шлюбі з Луною без любові.
- До того ж скандальний продюсер намагався маніпулювати їхнім 11-річним сином, щоб змусити співачку покинути країну. А одного разу Бардаш назвав колишню дружину "українською нацисткою".
- Луна казала, що краще її будуть називати ""українською нацисткою", аніж звинувачувати у проросійській позиції. За словами артистки, їй спокійніше, що Бардаш виїхав у Москву та не турбує сина. Зараз він з'являється на пропагандистських каналах і поширює російські наративи про Україну.