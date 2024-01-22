Відомо, що пологи співачки відбулися в 1-му пологовому будинку Києва. Приємною звісткою артистка поділилась зі своїми шанувальниками.

До речі Відома українська блогерка вагітна первістком

Луна вдруге стала мамою

В інстаграмі Христина Герасимова (справжнє ім'я співачки) повідомила, що у неї народився син. Разом із чоловіком вони назвали малюка – Микитою. Луна не могла стримати радості від того, що знову стала мамою.

Рада повідомити саме сьогодні, що 11.01.24, о 14:26, у першому пологовому будинку міста Києва, народився на світ наш син – Микита Олександрович Волощук. Тож, найщасливіша у світі, приймаю ваші привітання!

– написала вона.

Наразі артистка насолоджується приємними митями материнства. Тому вона не розповіла подробиць про малюка. Однак, усі близькі Луни щиро радіють поповненню в родині.

Поки що бракує слів, щоб описати все, що я відчуваю. Можливо, трохи згодом! Насолоджуюсь кожною секундою разом. Це велике велике щастя для всієї нашої родини!

– зазначила жінка.

Луна має дитину від зрадника Бардаша