Через недбалість лікарів: Ліза Глінська шокувала зізнання про втрату дитини під час пологів

15 років тому, коли зірці "МастерШеф" Лізі Глінській було 25, вона втратила дитину. Це відбулося просто під час пологів. Тепер знаменитість детальніше розповіла про цей переломний момент у житті.

З'ясувалося, що кухарка втратила первістка через помилку лікарів. Вона зізналася, що тривалий час працює з психологом щодо цього питання, водночас досі відчуває свою провину.

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Ліза Глінська розповіла про втрату дитини

Кулінарка поділилася, що народжувала в пологовому будинку у Ялті. Відбувалося це в платному відділені, тож жінка сподівалася, що все буде "красиво, добре і під наглядом". Втім, сталося навпаки.

З'ясувалося, що Ліза приїхала у клініку об 11 вечора, де лікарка проколола їй сечовий міхур. Як розповіла знаменитість, так не можна було робити, бо воно зупинило пологову діяльність. Після цього жінці дали таблетки.

"Це були пігулки для стимуляції, а лікарка казала, що це вітамінки. Таку таблетку можна випити тільки одну за ніч, а вона запхала в мене чотири. Уже вранці я почала блювати кров'ю", – зазначила зірка "МастерШеф".

Вже коли Єлизавета народжувала, біля неї зібрався натовп різних лікарів.

Що більше я тужилася, то сильніше душила дитину. Я народила мертву дитину. У мене почалася кровотеча… я вижила якимось чудом в цьому всьому,

– поділилася знаменитість.

Глінська додала, що не покарала тих лікарів, бо не мала достатньо сил. Водночас зараз вона жалкує про це.

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