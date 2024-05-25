Лілія Подкопаєва поділилася рідкісним фото з 18-річним названим сином, чоловіком і донькою
25 травня 2024, 10:29Читать новость на русском
Джерело:Лілія Подкопаєва
Днями названий син олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої закінчив школу. Відтак, знаменитість поділилася сімейним фото з останнього дзвоника.
Відомо, що підліток закінчив Midtown High School, що в місті Атланті, США. Незабаром 18-річний Вадим вступатиме до вишу.
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Який вигляд зараз має син Лілії Подкопаєвої
Юнак вже зовсім дорослий. На фото, яким спортсменка поділилася в мережі, він позував у традиційному випускному вбранні – мантії та квадратному капелюсі з китицею і дипломом у руках. Поруч з ним була лілія, її чоловік, бізнесмен Ігор Дубинський, і 17-річна дочка Кароліна.
Останній дзвоник,
– зазначила Подкопаєва.
Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про названого сина Лілії Подкопаєвої
- У 2006 році гімнастка та її перший чоловік Тимофій усиновили Вадима. Того ж року у них з'явилася власна донька Кароліна, а у 2019 році спортсменка народила ще одну дівчинку, Евеліну, з нинішнім чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським.
- Зараз 18-річний хлопець проживає з родиною в США. Вадим цього року збирається вступати до університету, маючи можливість навчатися безплатно завдяки своїм винятковим оцінкам.
- Юнак та його 17-річна сестра Кароліна у школі активно висвітлювали звірства, скоєні російськими військами в Україні. Крім того, Вадим бере участь в організації збору гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від війни з Росією.