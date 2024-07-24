Лідер гурту "Фіолет" розповів, де проходить службу після завершення навчань

24 липня 2024, 08:53
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Сергій Мартинюк

Лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк повідомив, що розпочав службу в лавах Сил Оборони. Він розповів, до якого підрозділу доєднався.

Соліст гурту "Фіолет" розповів, що пройшов базову військову підготовку кілька тижнів тому. Він продовжує службу разом з "Культурним десантом".

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Сергій Мартинюк розповів, що у службі застосовує свої організаторські вміння. Хоч його завдання не бойові, але теж важливі. 

Там, де можу бути сьогодні максимально корисним зі своїми вміннями. Передусім, організаторськими. Завдання не бойові, але – з огляду на мої ще цивільні досвіди поїздок фронтами й реабілітаційними центрами – важливі і актуальні,
– написав військовий.

Лідер "Фіолету" додав, що тотальну більшість часу зараз він присвячує службі. Невідомо, чи вдаватиметься йому відлучатися на музичні чи літературні заходи.


Сергій Мартинюк / Фото з інстаграму Сергія Мартинюка 

Нагадаємо, шлях Сергія Мартинюка у ЗСУ розпочався 29 травня. Артист розповів, що це було добровільне рішення, яке він давно ретельно обдумав. 

Автор: Марія Касій