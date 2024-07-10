Лідер "Другої Ріки" впав зі сцени просто під час концерту у Львові

Під час виступу гурту "Друга Ріка" у Львові з фронтменом трапився інцидент. Валерій Харчишин впав зі сцени на глядачів.

Концерт "Другої Ріки" відбувався у Львові. Валерій Харчишин саме виконував свій хіт "Вже не сам", як трапився інцидент.

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Музикант підійшов надто близько до краю сцени, оступився та впав до глядачів. Схоже, все обійшлося без травм.

Валерій Харчишин впав зі сцени: відео

Окрім того, Валерій Харчишин продемонстрував глядачам свій професіоналізм і те, що співає без фонограми. Адже на кілька секунд він відволікся від пісні, а потім підвівся продовжив співати.

У мережі жартують про те, що українські зірки запустили "флешмоб з падінь". Адже нещодавно на концерті співачок alyona alyona та Jerry Heil виступив стендап-комік Тарас Яремій – він зробив необережний крок і впав в оркестрову яму.

На одній з репетицій Євробачення-2024 alyona alyona перечепилась і впала на сцену. Тоді як у грудні 2022 року в оркестрову яму впала Jerry Heil. Тоді артистка зламала собі ребро.