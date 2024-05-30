Лідер відомого гурту "Фіолет" вступив у ЗСУ: фото артиста у військовій формі

Лідер українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк повідомив, що долучився до лав Збройних Сил України. Співак вже навіть показав фото у військовій формі.

Він повідомив, що його шлях в ЗСУ розпочався 29 травня. Артист підкреслив, що це було добровільне та ретельно обдумане рішення.

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Сергій також розповів, що зараз проходитиме військовий вишкіл.

Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу,

– поділився артист.

Що відомо про фронтмена "Фіолету"

Сергій Мартинюк, більш відомий під сценічним іменем "Колос" народився 28 грудня 1987 року в місті Дубно на Рівненщині.

Свій творчий шлях він розпочав ще у підлітковому віці, публікуючи авторські матеріали у місцевій газеті.

У студентські роки Мартинюк брав активну участь у Помаранчевій революції, демонструючи свою пристрасть до соціальних та політичних питань.

Вже у 2007 році він став співорганізатором популярного музичного фестивалю "Бандерштат", артдиректором якого залишається дотепер.

Проривним для Мартинюка став 2009 рік, коли разом з Андрієм Олексюком він створив гурт "Фіолет", що швидко здобув популярність в Україні. "Колос" є автором пісень та фронтменом колективу.

"Фіолет" – "Кохана": дивіться відео онлайн