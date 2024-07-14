У 2019 році Андрій Лузан, Микола Зирянов і Валік Міхієнко стали засновниками ютуб-каналу "Леви на джипі". Спершу контент продукувався російською мовою, але під час повномасштабного вторгнення їхнє мовлення змінилось виключно на українську. Детальніше про один із найпопулярніших незалежних гумористичних шоу – читайте в матеріалі Show 24.

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Особливість контенту та унікальні проєкти

Варто зазначити, що перегляд відео на цьому каналі або відвідини концертів дозволені лише категорії 18+ або з 16 років у супроводі дорослих. Такий дисклеймер передбачений тим, що коміки використовують нецензурні слова, підіймають теми, які не до кінця можуть збігатися з наявним світоглядом неповнолітніх дітей.

На початку кожного відео автори публікують попередження у якому йдеться, що "контент повністю гумористичний, а озвучені думки можуть не збігатися з реальними".

Попередження про контент / Скриншот з ютуб-каналу "Леви на джипі"

Особливість випусків каналу полягає в тому, що гумористи кожного разу доводять, що український гумор може мати свій стиль і він не є гіршим за інші. Родзинка програм – нові гості на кожному випуску.

Загалом, у "Левів" є 9 проєктів: "Клуб Дилетантів", "ДЗК на виживання", "ДЗК", "Срач", "Фанфіки", "Live na jeepe", "Підкати" та "Відшиви" (в одному із випусків Андрій Лузан повідомив, що наразі ці проєкти закриваються або ж відтерміновуються на невизначений час), "Влог Миколи".

Важливо зазначити, що сьогодні "Леви на джипі" мають п'ятьох резидентів: Андрій Лузан, Микола Зирянов, Валентин Міхієнко, Роман Щербан і Даша Кубік.

"Клуб Дилетантів" – це інтуїтивно-інтелектуальна вікторина, де учасники мають відповісти на питання, відповіддю на яке є число. Хто буде найближчим до правильної відповіді – отримає грошовий приз, а хто найдальше – покарання. Зазначимо, що покарання часто бувають огидні та доволі неприємні.

"ДЗК на виживання" – гра, де один учасник загадує відповідь, а інші мають його розсмішити запитаннями. Якщо гравець розсміявся, то повинен випити одну з 35 чарок, в котрій гарячий коктейль. Однак і тут не все так просто. У п'яти чарках захований чистоган.

"ДЗК" – один з учасників загадує будь-яку фразу-відповідь, а всі інші намагаються його розсмішити. Якщо учасник розсміявся – наступну фразу загадує людина, яка розсмішила.

"Срач" – тут коміки разом із гостями сперечаються на різноманітні теми, які є доволі суперечливими у суспільстві, а глядачі вирішують, хто був більш переконливим.

"Фанфіки" – це проєкт, який виходить на Live-каналі, де гумористи із гостями читають по ролях фанфіки (це аматорський твір, який ґрунтується на мотивах популярних творів, фільмів, коміксів, серіалів тощо) про їхні стосунки. Автори також залучають до цього проєкту відданих шанувальників, які можуть надіслати на пошту свій варіант тексту, а коміки його зачитають у шоу.

"Live na jeepe" – це другий лайв канал "Левів", де хлопці викладають свої влоги про буденне життя, показують, що залишається за кадром тощо.

"Підкати" та "Відшиви" – це шоу, де хлопці та дівчата намагаються або "підкадити" одне до одного або "відшити".

"Влог Миколи" – окремий проєкт Миколи Зирянова, де він показує життя за лаштунками "Левів".

Проєкти "Левів на джипі" / Колаж Show 24

Згадані випуски збирають, як сотні тисяч переглядів, так і мільйони. До слова, зараз ютуб-канал "Левів на джипі" налічує понад мільйон підписників.

Благодійність і розвиток каналу

"Леви" мають власний благодійний фонд. Наразі актуальний збір на 30 FPV-дронів. На офіційному сайті каналу йдеться, що створили фонд після багатьох особистих звернень військових. Вони взяли на себе обов'язок забезпечувати першу лінію фронту та сфокусували свої сили на чотирьох напрямках: автівки, дрони, рації й тепловізори.

Команда встигла також допомогти й іншими речами, про що прозвітувала на сайті.

Допомога "Левів на джипі" військовим / Скриншот із сайту "Леви на джипі"

Нещодавно учасники "Левів на джипі", Олексій Дурнєв, Марк Куцевалов й Артем Пивоваров запустили проєкт під назвою "The Вуса". Як казав сам Артем, "це нове відгалуження проєкту "Твої вірші, мої ноти". На мою думку, нам це зараз потрібно, бо у всьому має бути баланс, а гумор – це те, що завжди допомагає нам не падати духом".

Артем Пивоваров & The Вуса – О, Панно (feat. Леви На Джипі): дивіться відео онлайн

Хлопці також провели благодійний стрім, на якому зібрали понад 3 мільйони гривень на потреби ЗСУ.

Нещодавно Андрій Лузан, який є одним із засновників "Левів" повідомив, що вирішив мобілізуватись. Перед вступом у той підрозділ, куди він бажає потрапити, йому потрібно ще раз пройти ВЛК. Згодом Андрій повідомить більше деталей щодо своєї мобілізації, коли все буде вирішено остаточно.

Нагадаємо, що цьогоріч виплила тема скандалу між українським репером Олегом Псюком і Андрієм Лузаном. Співак розповів, що його почали вважати токсичною людиною після участі в шоу "Клуб дилетантів".

Сам Лузан гостро відреагував на цю історію, заявивши, що Олег став першим гостем за всю історію проєкту, який попросив завчасно надіслати завдання, які будуть у шоу.

Наразі гумористи продовжують випускати відео на своєму каналі. Ймовірно, ми незабаром побачимо деякі трансформації у проєктах, враховуючи той факт, що деякі шоу команда вирішила закрити.

Хлопці також мають багато рекламних інтеграцій, які підносять у своїх відео в незвичному форматі. Під час турів Україною та за кордоном, квитки на концерти розлітаються за лічені години. У тіктоці користувачі навіть можуть заспойлерити смішні моменти із виступів команди.

Зазначимо, що україномовний контент на ютубі може бути різножанровий, і він обов'язково знайде як і прихильників, так і хейтерів, серед величезної публіки.