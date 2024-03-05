Вирішили допомогти ЗСУ: блондинка Нікітюк та лисий Новінчук переспівали хіт "Фантому-2"

Креативність сьогодні допомагає закривати збори на допомогу ЗСУ. Так, Леся Нікітюк переспівала хіт культового гурту "Фантом-2" і зібрала понад півтора мільйона гривень для військових.

Ці кошти підуть на бойові наземні дрони для 8-го полку Сил спеціальних операцій. Важливо, що українці закрили цей збір для війська менше ніж за добу.

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Леся Нікітюк переспівала хіт 90-их

Ведуча разом зі своїм колегою Ігорем Новінчуком повторили образи Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту "Фантом-2". Крім того, вони зробили кавер на трек "Двоє". У пісні артисти розповідають про жахіття війни та закликають глядачів зробити донат на придбання двох бойових наземних дронів для 8-го полку ССО.

Реакція мережі

Долучитися до збору можна за посиланням

У коментарях під роликом користувачі висловили захоплення артистами та їхньою оригінальністю.

"Молодець";

"Йосип драний. Оце хітяра. Аж хочеться всі 860 гривень скинути з дитячих";

"Ну капітальний лайк";

"ахахахха! Топовая краля";

"Донат є, репост є, а як цю пісню в машину звантажити?";

"Леся, ви крута. Це якийсь салат з ностальгії, гордості бути українцем і болючим присмаком "як добре було б без ху*ла";

"Кайф, Лесюня".

Зазначимо, що менше ніж за 24 години українцям вдалося зібрати потрібну суму.



Українці зібрали понад півтора мільйона гривень для ЗСУ / Скриншот з сайту

Креативність допомагає закривати збори