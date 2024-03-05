Вирішили допомогти ЗСУ: блондинка Нікітюк та лисий Новінчук переспівали хіт "Фантому-2"
Джерело:Леся Нікітюк
Креативність сьогодні допомагає закривати збори на допомогу ЗСУ. Так, Леся Нікітюк переспівала хіт культового гурту "Фантом-2" і зібрала понад півтора мільйона гривень для військових.
Ці кошти підуть на бойові наземні дрони для 8-го полку Сил спеціальних операцій. Важливо, що українці закрили цей збір для війська менше ніж за добу.
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Леся Нікітюк переспівала хіт 90-их
Ведуча разом зі своїм колегою Ігорем Новінчуком повторили образи Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту "Фантом-2". Крім того, вони зробили кавер на трек "Двоє". У пісні артисти розповідають про жахіття війни та закликають глядачів зробити донат на придбання двох бойових наземних дронів для 8-го полку ССО.Долучитися до збору можна за посиланням
Реакція мережі
У коментарях під роликом користувачі висловили захоплення артистами та їхньою оригінальністю.
- "Молодець";
- "Йосип драний. Оце хітяра. Аж хочеться всі 860 гривень скинути з дитячих";
- "Ну капітальний лайк";
- "ахахахха! Топовая краля";
- "Донат є, репост є, а як цю пісню в машину звантажити?";
- "Леся, ви крута. Це якийсь салат з ностальгії, гордості бути українцем і болючим присмаком "як добре було б без ху*ла";
- "Кайф, Лесюня".
Зазначимо, що менше ніж за 24 години українцям вдалося зібрати потрібну суму.
Українці зібрали понад півтора мільйона гривень для ЗСУ / Скриншот з сайту
Креативність допомагає закривати збори
- Володимир Дантес і українські коміки робили схожий збір. У січні 2023 року співак і команда гумористів переспівали хіт 90-х років гурту Backstreet Boys, виконавши його українською мовою. Це вони зробили для того, щоб зібрати 10 мільйонів гривень на придбання 45 далекобійних гвинтівок Cadex CDX-40 CBA Shadow зі спеціальними шасі. До цього вони також відкривали збір на безпілотники "Валькірія", Shoolika MK6, Mavic та fpv дрони.
- Василь Байдак, який цьогоріч був одним із ведучих Нацвідбору, часто теж придумує креативні заклики для зборів. Зокрема, він презентував сучасну версію пісні Олександра Пономарьова "Він чекає на неї", перетворивши її на "Він чекає донати". Шанувальники підтримали творчість гумориста і трохи більше ніж за добу задонатили потрібну суму на монобанку.